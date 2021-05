© 1-2-3.tv

Wie das Unternehmen erklärt, sei man damit nicht nur stärker gewachsen als die gesamte E-Commerce-Branche, sondern habe auch die eigenen Erwartungen übertroffen. Ursprünglich ging 1-2-3.tv von einem Umsatzplus in Höhe von 20 Prozent aus. Wie hoch der Gewinn ausgefallen ist, verrät das Unternehmen nicht. Auf Anfrage von DWDL.de bestätigt man aber immerhin, dass es einen Gewinn gegeben hat. 1-2-3.tv war 2020 also profitabel.

"2020 war ein erfolgreiches Jahr für uns, in dem wir unsere Ziele nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen haben", sagt 1-2-3.tv-Geschäftsführer Jörg Simon. "An diesen Erfolg wollen wir auch im laufenden Geschäftsjahr weiter anknüpfen und vor allem in unser Digitalgeschäft sowie das gesamte Omnichannel-Angebot stärker investieren."

Ein solches, digitales Angebot von 1-2-3.tv sind die Online-Auktionen unter dem Label 123.tv+, die im vergangenen Jahr gestartet wurden. Bereits im Oktober 2020 hieß es, 1-2-3.tv erwirtschafte rund 30 Prozent seines Umsatzes online - diesen Anteil will man in den kommenden Jahren steigern. "Schon bald" will man die Hälfte des Umsatzes mit dem Digitalgeschäft machen. "Mit Start der digitalen Angebote nehmen wir eine Zunahme in der Generation X wahr, die wir künftig noch konsequenter ansprechen wollen", sagt Geschäftsführer Simon.