Micky Beisenherz ist an Corona erkrankt. Das haben RTL und ntv am Samstagvormittag öffentlich gemacht - denn das hat auch Auswirkungen auf das Programm der Kölner. Beisenherz präsentiert bei ntv bekanntlich alle 14 Tage die Talksendung "#timeline". Und genau die entfällt in der kommenden Woche aufgrund von Beisenherz Erkrankung erst einmal. Ob die Sendung in zwei Wochen stattfinden kann, hängt zuallererst vom Krankheitsverlauf ab.

Derzeit habe Beisenherz aber einen milden Verlauf, berichten RTL und ntv. Dort hat er sich auch in einem kurzen Video zu Wort gemeldet und scherzt über den Zeitpunkt seiner Infektion: "Das ist wie beim Marathon auf Kilometer 41 über einen Wasserbecher zu stolpern und hinzufallen." Er hätte seinen Oberarm schon trainiert - für ein Foto mit der Spritze. "Daraus wird jetzt erstmal nichts", so Beisenherz.

Gegenüber RTL und ntv sagt der Moderator außerdem noch: "Ich neige ja generell ein bisschen zum Antizyklischen. Dann geh ich halt demnächst als Genesener in den Biergarten." "#timeline" wird dann voraussichtlich in 14 Tagen mit einer neuen Ausgabe bei ntv zu sehen sein. Der Nachrichtensender zeigt die Sendung, die im Studio von "Markus Lanz" aufgezeichnet wird, montags um 23:30 Uhr, einen Tag später ist eine Wiederholung ab 17:10 Uhr zu sehen. In der letzten Sendung sprach Beisenherz mit Politiker Jürgen Trittin und Journalistin Livia Gerster unter anderem über die umstrittene #allesdichtmachen-Aktion sowie über das Infektionsschutzgesetz.

Erst vor wenigen Wochen hatte ntv gegenüber DWDL.de bestätigt, dass Louis Klamroth künftig nicht mehr beim Sender zu sehen sein wird. Er war es, der zusammen mit Beisenherz eine Talk-Offensive bei ntv startete. Nun ist nur noch Beisenherz übrig geblieben - und der soll künftig noch wichtiger werden. Kurz vor der Bundestagswahl soll "#timeline" wöchentlich auf Sendung gehen.