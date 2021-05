© Axel Springer/Facebook

Zum Start des Angebots in Deutschland werden Inhalte von "Bild", "Welt", "Business Insider" und "Computer Welt" vertreten sein. Später sollen noch die Inhalte von "Auto Bild" folgen. Zudem planen die beteiligten Medienmarken, ihre Videoinhalte auf Facebook verstärkt zu teilen. Darüber hinaus wird "Upday" seine Rolle als Kurator für Facebook News von Großbritannien auch auf Deutschland ausweiten. Spannend auch: Ausgewählte kostenpflichtiger Plus-Inhalte von "Bild" und "Welt" sollen bei Abruf über Facebook News anmeldefrei zugänglich sein.

Ein Meilenstein für die Branche?

© Axel Springer Mathias Döpfner

Die Zusammenarbeit zwischen Springer und Facebook beschränkt sich aber nicht nur auf Deutschland. In den USA vertieft man die bestehende Kooperation zwischen "Insider" und dem Social Network. Perspektivisch sollen weitere Länder-Editionen der Springer-Seite Teil von Facebook News werden. Sheryl Sandberg, COO von Facebook: "Menschen, die auf Facebook nach Nachrichten suchen, sollten Zugang zu Inhalten haben, die die Vielfalt und Tiefe der Themen abdecken, die für sie am wichtigsten sind. Durch die Einführung von Facebook News und die globale Partnerschaft mit Axel Springer können wir den Menschen eine noch größere Auswahl an verlässlichen journalistischen Inhalten von einer Vielzahl an Medienmarken bieten."