Wie eine Disney-Sprecherin in Großbritannien erklärte, werde der Sender zum 30. Juni seinen Betrieb einstellen. Dann endet die Verbreitung über Sky und Virgin Media. "Viele Titel werden via Star bei Disney+ verfügbar sein", heißt es von Disney weiter. Von dem Schritt sind Eigenproduktionen ebenso betroffen wie zugekaufte Serien wie "The Walking Dead". Der britische Fox Channel ging im Januar 2004 an den Start, nach etwas mehr als 17 Jahren ist bald also Schluss.

Und die Entscheidung von Disney, den britischen Fox Channel einzustellen, wirft auch die Frage auf, was aus dem deutschen Fox wird. Da Disney auch hierzulande längst aktiv ist mit Disney+, wäre es keine Überraschung, würde man den linearen Sender auch hier beerdigen. Bestätigen will man das auf Anfrage von DWDL.de aber nicht - gleichzeitig vermeidet eine Unternehmenssprecherin ein klares Bekenntnis zum Fox Channel und den anderen linearen Disney-Kanälen.

Man investiere sowohl in die linearen Geschäftsbereiche als auch in das Direct to Consumer Business, so eine Disney-Sprecherin. "Ziel ist es, unseren Fans unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu unseren Inhalten und Marken zu bieten. Sehgewohnheiten unterscheiden sich von Markt zu Markt, deshalb evaluieren wir unsere Plattformen kontinuierlich und haben für Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt nichts anzukündigen."

Einzig der frei empfangbare Disney Channel scheint derzeit gesetzt zu sein. Das bestätigte der Konzern bereits 2020, Eun-Kyung Park, General Manager Media bei Disney, unterstrich das Ende Januar dieses Jahres im Interview mit DWDL.de noch einmal. "Es gab bei uns zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Disney Channel. Ein SVoD-Service ist etwas Anderes als Free-TV und kommt sich nicht in die Quere", erklärte Park damals. Mit Disney Junior, Fox sowie National Geographic und National Geographic Wild gibt’s aber eben auch vier Pay-TV-Sender im deutschen Disney-Portfolio. Disney Cinemagic und Disney XD hatte man in Deutschland zuletzt schon eingestellt.