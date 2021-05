Welche TV-Sendungen im April die höchsten Streaming-Reichweiten erzielen konnten, hat die AGF Videoforschung am Montag erstmals in Form von Hitlisten veröffentlicht, die künftig jeden Monat erscheinen sollen (DWDL.de berichtete). Dabei wird nicht die sonst vom TV geläufige Währung der durchschnittlichen Sehbeteiligung mit Bezug zur Nutzungsdauer ausgewiesen, sondern die Nettoreichweite all jener Personen, die im TV oder beim Streaming mindestens eine Sekunde der jeweiligen Sendung gesehen haben. Das Medienmagazin DWDL.de bewertete dieses Vorgehen in einem Kommentar als "verheerendes Signal" und bescheinigte den Zahlen "null Aussagekraft".

Die Diskussion im Markt verläuft am Tag danach uneinheitlich. Vor allem aus dem Lager der Sender, die Gesellschafter der AGF sind, erfahren die neuen Hitlisten überwiegend die erwartbare Zustimmung. Bemerkenswert ist vielmehr, dass manche Sender und deren Vermarkter auf Nachfrage das Projekt lieber nicht öffentlich verteidigen möchten. Aus Sicht der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) sei der "jetzige erste Schritt sinnvoll und nachvollziehbar", sagt deren Vorsitzender Uwe Storch, hauptberuflich Head of Media bei Ferrero. "Bei der vergleichenden Bewertung von unterschiedlichen Streamingdiensten und deren Leistung sind Nettoreichweiten inzwischen eine weit verbreitete Metrik im Markt."

Während Andrea Malgara, Managing Partner der Mediaplus-Gruppe, die Vergleichbarkeit mit dem Online-Video-Markt als Vorteil der AGF-Hitlisten bezeichnet, übt er an anderer Stelle deutliche Kritik: "Die Festlegung auf mindestens 1 Sekunde ist in der Tat viel zu weich – hier sollte wenigstens der alte TV-Fact '10 Sekunden konsekutiv' reproduziert werden. Wesentlich aussagekräftiger wären auch bei Streaming-Inhalten Hitlisten nach dem gesehenen Anteil, also 0, 50 oder 100 Prozent der Sendung gesehen." Dies sei auch für die Bewertung von Video-Ads ein gebräuchliches Vorgehen. "Mr. Media" und DWDL.de-Podcaster Thomas Koch spricht gar von einem "Trauerspiel". Es habe den Anschein, "als sei die AGF hier gegenüber der Online-Fraktion eingeknickt, nur um eine gemeinsame Währung präsentieren zu können". Durchaus realistisch klingt die Prognose von pilot-Hamburg-Geschäftsführerin Deniz Mathieu: "Ich denke, wir werden noch viele Diskussionen führen und mit unterschiedlichsten Währungsideen um Vergleichbarkeit ringen."

DWDL.de dokumentiert die Stellungnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

