Mit einer Mischung aus gesellschaftspolitischen, popkulturellen und boulevardesken Themen wollte Ariane Alter in ihrer Late-Night-Show bei ZDFneo eigentlich vor allem die 25- bis 39-Jährigen ansprechen. Am Ende blieb es beim Versuch: Nach zwei Staffeln hat ZDFneo beschlossen, das von der Kölner Firma Fabiola produzierte Format einzustellen. Eine weitere Staffel wird es nicht geben, wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

Die Herausforderungen waren von Beginn an schwierig: So musste sich Alter, die bis dato einige Monate lang für funk die Late-Night-Show "Gute Nacht, Alter" präsentierte, nicht nur auf dem früheren Sendeplatz von Jan Böhmermann beweisen, sondern - bedingt durch die Corona-Pandemie - auch noch gegen leere Ränge anspielen, was das ZDFneo-Format vor allem in der Anfangszeit bremste.

Der Respekt sei da, "und er wird immer größer", erklärte die Moderatorin im vorigen Jahr noch vor ihrer Premiere im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de - wissend, dass Late Night nicht nur "das lustigste und vielseitigste TV-Genre überhaupt" ist, sondern auch das schwerste: "Alle Augen auf dich, aber die meisten mit einem Bein schon im Bett, das ist eine Hausnummer."

"Studio Schmitt" geht weiter

Das Aus für "Late Night Alter" dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich der Comedy-Autor und Podcaster Tommi Schmitt in den vergangenen Wochen auf demselben Sendeplatz deutlich erfolgreicher schlug. Erst in dieser Woche hatte seine Sendung "Studio Schmitt" einen für ZDFneo sehr guten Marktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Über 300.000 Zuschauer schalteten ein, dazu kommen weitere Fans auf diversen Wiederholungs-Sendeplätzenn. Nach Angaben des Senders erreichten mehrere Ausgaben zudem über eine halbe Million Abrufe in der Mediathek.

Als ZDFneo in dieser Woche bekanntgab, ab Ende August gleich 16 neue Folgen von "Studio Schmitt" ausstrahlen zu wollen, dürfte das Aus für "Late Night Alter" schon festgestanden haben. Gegenüber DWDL.de kündgte eine Sendersprecherin jedoch an, die Zusammenarbeit mit Moderatorin Ariane Alter fortsetzen zu wollen. Gemeinsam mit ihr würden bereits Ideen für ein neues Sendungskonzept entwickelt.