In Wien und Umgebung laufen in diesen Tagen die Dreharbeiten für die 17. Staffel der ZDF-Serie "SOKO Wien" an, die im ORF unter dem Titel "SOKO Donau" zu sehen ist. Gleich neue 16 Folgen, darunter die 250. Episoden, werden in den kommenden Monaten entstehen - und neu im Team ist Schauspieler Martin Gruber, der als Kriminalhauptkommissar Max Herzog vor der Kamera steht. Er folgt auf Stefan Jürgens, der als Major Carl Ribarski die Serie in der Auftaktfolge verlässt.

Weiterhin dabei bleibt das Ermittlerteam mit Andreas Kiendl, Brigitte Kren, Lilian Klebow, Maria Happel und Helmut Bohatsch. Im ersten Drehblock, für den Markus Staender, Michael Grießler, Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner und Stefan Brunner die Bücher schrieben, geht es um ein entführtes Kind, das einen Bandenchef freipressen soll, um das Mordgeständnis eines verwirrten Mannes, für den ein anderer seit Jahren im Gefängnis sitzt, sowie um ein Verbrechen im sogenannten Wiener Strizzi-Milieu und um ein Tötungsdelikt, das Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck (Maria Happel) zu Hause von ihrem Fenster aus beobachtet.

Bei "SOKO Wien" handelt es sich um eine Produktion von Satel Film mit Produzent Heinrich Ambrosch. Auch wenn die Dreharbeiten voraussichtlich im November abgeschlossen sein werden, müssen sich die Fans bis zur Ausstrahlung noch gedulden: Die Folgen mit Stefan Jürgens in Erstausstrahlung werden noch bis Winter 2022/23 im ZDF zu sehen sein - hier wurde offensichtlich vorgesorgt.