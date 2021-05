© DAZN

"Für uns bricht eine neue Ära an, weil wir exklusiv die Bundesliga freitags und sonntags sowie fast die komplette Champions League zeigen. Mit unseren Rechten sind wir ab der kommenden Saison also die Nummer eins für alle Fußball-Fans", sagt de Buhr. Tatsächlich waren die jüngsten Rechte-Erwerbe für den fünf Jahre alten Streamingdienst ein wichtiger Meilenstein, um das Wachstum der vergangenen Jahre zu untermauern. Nun müssen sich das attraktivere Portfolio auch in den Abo-Zahlen widerspiegeln.

Darüber hinaus kündigt Thomas de Buhr im "Sport Bild"-Interview auch inhaltliche Neuerungen zur nächsten Saison an. Neben den CL-Einzelspielen am Dienstag und Mittwoch werde man auch Konferenzen anbieten. Und das sollen dann solche Konferenzen sein, wie man sie von Sky kennt. Bislang setzt DAZN vor allem auf seine "Goalzone", bei der von Einzelspiel zu Einzelspiel geschaltet wird. Für die kommende Champions-League-Saison favorisiere man aktuelle eine "klassische Konferenz mit eigenen Kommentatoren", so de Buhr. Und auch dort wolle man einen "eigenen Stil" mitbringen, so der DAZN-Chef.

Neue Features, Bundesliga-Show und Personalien

Außerdem gibt es künftig immer samstags ab 17:30 Uhr eine lineare ausgestrahlte Highlight-Show über die Nachmittagsspiele der Bundesliga. Bei ausgewählten Spielen von Bundesliga und Champions League will man den Kunden ab August zudem mehr Vorberichterstattung als bislang bieten. Und dann kündigt de Buhr in der "Sport Bild" noch ein Feature mit dem Namen "Pulse" an. Dadurch können Fans während einer Live-Übertragung Push-Nachrichten von parallel laufenden Spielen erhalten. "Per Klick gelangt man sofort zur entscheidenden Szene und wieder zurück", sagt der DAZN-Chef. Ein weiteres neues Feature sind die "Key Moments". Hier werden die wichtigsten Aktionen eines Spiels sichtbar gemacht. "Steigt man zum Beispiel später ein, kann man so schnell ein Tor abrufen und muss nicht erst bis zur Halbzeit warten."

Bereits bekannt war, dass Laura Wontorra zu DAZN wechselt (DWDL.de berichtete), darüber hinaus hat man auch die Verträge mit Sandro Wagner sowie den weiteren Experten Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl und Jonas Hummels und den Kommentatoren Jan Platte und Marco Hagemann verlängert. Auf Kommentatoren-Seite wechselt Michael Born von Sky zu DAZN und auch Joachim Hebel kommt zurück und wird die Champions League kommentieren.