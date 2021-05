In der Marketingabteilung von Netflix haben sie sich etwas besonderes ausgedacht, um den Film "Army of the Dead" zu bewerben. Den Streifen von Zack Snyder, in dem auch Matthias Schweighöfer eine Rolle spielt, gibt es schon seit einigen Tagen beim Streamingdienst zu sehen. Und nun startet man eine Aktion, bei dem ein Gewinner oder eine Gewinnerin eine unveröffentlichte Originalszene des Films gewinnen kann.

Laut Netflix ist es die erste Marketingaktion mit Video Crypto-Art im deutschsprachigen Raum. Crypto-Art ist digitale Kunst in Form von Bildern, Videos oder auch GIFs, welche durch die NFTs (Non-Fungible Token) verifiziert und damit zu Crypto-Art werden. NFTs werden als kryptografische Tokens auf der Blockchain gespeichert und können so ein Kunstwerk oder andere digitale Gegenstände verifizieren und den Besitz darstellen.

Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen will, muss dementsprechend eine Krypto-Wallet besitzen. Um die unveröffentlichte Szene zu gewinnen, müssen die TeilnehmerInnen auf der Gewinnspiel-Seite einen Tresor mit vier Schlössern knacken. Der oder die schnellste gewinnt am Ende die Szene, das Gewinnspiel läuft ab sofort und noch bis zum 30. Mai. Auf Seiten des Streamingdienstes wird die Kampagne von Kyra Nenz (Marketing Lead) und Sandra Humbek (Creative Marketing Producer) gesteuert. Für Idee und Umsetzung der Kampagne zu "Army of the Dead" ist die Berliner Agentur XY verantwortlich.

Auf der Webseite der Aktion kann man sich die zu gewinnende, 36-sekündige Szene übrigens ansehen. Der Gewinner darf die Szene laut Teilnahmebestimmungen am Ende nicht kommerziell nutzen oder auswerten. Erlaubt ist lediglich die private Nutzung sowie die Verwendung in Übereinstimmung mit den geltenden Urheberrechtsgesetzen.