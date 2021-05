am 27.05.2021 - 14:30 Uhr

In der Mini-Sendung wird jede Woche eine Redensart anschaulich erklärt. Zum Auftakt beschäftigt man sich mit der Herkunft der Redewendung "Jemandem aufs Dach steigen". Eine Woche später soll geklärt werden, was es mit dem Wort "hänseln" auf sich hat, Ende Juni sind ARD-Zuschauer schlauer hinsichtlich der Frage, warum es "auf" und nicht "aus dem letzten Loch pfeifen" heißt. "Da beißt die Maus keinen Faden ab", "Quacksalber" und "Arm wie eine Kirchenmaus" stehen in den Wochen danach auf dem Programm.

An den übrigen Abenden füllt Das Erste den Platz wie üblich mit den verschiedenen "Wissen vor acht"-Ablegern. Forderungen nach einem eigenen Format "Klima vor acht" hat die ARD hingegen mehrfach zurückgewiesen. Man will im Sommer aber einen Klima- und Nachhaltigkeitsschwerpunkt in existierenden "Wissen vor acht"-Formaten setzen.