Sky hat ein Ausstrahlungsdatum seiner neuen Serie "Ich und die Anderen" angekündigt. Die von David Schalko produzierte Serie ist ab dem 29. Juli beim Pay-TV-Sender zu sehen - sowohl im linearen Programm, als auch via Sky Ticket oder Sky Q. Dort steht dann direkt die ganze Staffel zum Abruf bereit. Sechs Folgen hat man produzieren lassen.

Die Entstehungsgeschichte von "Ich und die Anderen" war durchaus kompliziert. Im Sommer 2019 hatte man die Serie angekündigt, laufen sollte sie Ende 2020. Nach 5 von insgesamt 62 Drehtagen musste man wegen Corona dann aber vorerst abbrechen, mit mehrmonatiger Verspätung ging es im Sommer des vergangenen Jahres weiter (DWDL.de berichtete).

Inhaltlich wird die Geschichte einer Figur (Tom Schilling) erzählt, die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf. Aber: Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Was passiert mit dem "Ich", wenn sich dadurch das Verhältnis zu seiner Umwelt ständig aufs Neue verändert, sich immer wieder neue Konstellationen mit "den anderen" ergeben, die unweigerlich eskalieren? Sky beschreibt "Ich und die Anderen" als eine Diskursserie.

Neben Schilling werden unter anderem auch Mavie Hörbiger, Katharina Schüttler, Sophie Rois, Sarah Viktoria Frick, Martin Wuttke, Michael Maertens und Lars Eidinger zu sehen sein. "Ich und die Anderen" ist eine Produktion der Superfilm Filmproduktions GmbH im Auftrag von Sky Studios. Als Showrunner fungiert David Schalko. Produzenten sind John Lueftner seitens Superfilm, Excecutive Producer bei Sky ist Quirin Schmidt.

David Schalko sagt, die Serie sei ein Trip in erzählerisches Neuland. "Wir sind glücklich, mit Sky so einen mutigen Reisebegleiter gefunden zu haben." Quirin Schmidt ergänzt: "’Ich und die Anderen’ ist die ideale Serie nach 'Lockdown' und 'Social Distancing', geht es doch in diesem verrückt-verstörenden und witzigem Trip vor allem um die Frage, wie das 'ich' durch seine Beziehung zu den 'anderen' bestimmt, ermöglicht oder herausgefordert wird."