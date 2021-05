Der RBB ist im vergangenen Jahr für seine Sommerinterview-Reihe "Politik am See" scharf kritisiert worden. Vor allem weil man dem damaligen AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz nur windelweiche Fragen stellte, hagelte es Kritik. Der RBB reagierte und kündigte an, die Reihe 2021 nicht fortführen zu wollen (DWDL.de berichtete). Anders sieht das beim Ersten und dem ZDF aus - dort werden die traditionellen Sommerinterviews in diesem Jahr zu sehen sein.

© ZDF/Claudius Pflug

ARD ohne Steinmeier und CSU