am 28.05.2021 - 14:17 Uhr

Die Entstehungsgeschichte von "Fett und Fett" ist eine besondere: Von 2015 bis 2017 entstanden fünf frei finanzierte Folgen der Comedyserie über das Leben der Großstädter Ende 20 und wurden bei Vimeo online gestellt. Erst dann holten sich Chiara Grabmayr und Jakob Schreiber das ZDF und die Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" an Bord und produzierten sechs neue Folgen, die 2019 dann in der ZDF-Mediathek liefen (und sehr versteckt auch im Nachtprogramm des ZDF). Gefunden wurden sie trotzdem von einigen und erhielt sogar eine Nominierung für den Grimme-Preis.

Nun werden in München und Umgebung sowie Bochum sechs weitere Folgen gedreht. Jakob Schreier steht darin wieder als Jaksch vor der Kamera. Er ist nun nicht mehr Ende Zwanzig, sondern Anfang Dreißig, hat plötzlich einen Job und eigentlich ein ziemlich geregeltes Leben. Und wer Jaksch kennt, der weiß: das ist ein Alptraum. Was er eigentlich will, weiß er nach wie vor nicht.

In weiteren Rollen sind unter anderen Samira El Ouassil, Bulgan Molor-Erdene, Oscar Lauterbach, Svenia Bayer, Matthias Lilienthal zu sehen. Produziert wird "Fett und Fett" von ZDFneo, Trimafilm GmbH und Network Movie, mit Unterstützung des FilmFernsehFonds Bayern. Produzenten sind Trini Götze und David Armati Lechner. Die Drehbücher haben Chiara Grabmayr, Jakob Schreier, Mercedes Lauenstein, Friederike Gralle, Philipp Klakl und Paul Feldmann verfasst. Regie führt Chiara Grabmayr. Jörg Schneider ist wieder der verantwortliche ZDF-Redakteur, Carina Bernd zeichnet als ZDFneo-Koordinatorin verantwortlich. Die Dreharbeiten sind bis Mitte Juli angesetzt, zu sehen geben soll es die neuen Folgen dann allerdings erst im Sommer 2022.