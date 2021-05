Einer der bekanntesten deutschen True Crime Podcasts kommt ins Fernsehen. Nun hat Sky Deutschland den Starttermin für "Verbrechen von nebenan" kommuniziert. Sky Crime legt mit der Ausstrahlung demnach am 19. Juli los, insgesamt sollen sechs Episoden erscheinen, die alle auch zeitlich flexibel abrufbar sind. Podcaster Philipp Fleiter sagt: "Ich bin unglaublich stolz, als erster deutscher True Crime-Podcaster ein eigenes TV-Format zu bekommen. Der Dreh hat mir großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass wir da eine großartige Sendung auf die Beine gestellt haben, die es so noch nie im Fernsehen zu sehen gab." Fleiter tritt in der Sendung neben Sebastian Lörscher als Moderator auf, Bastien Angemeer führte Regie. Die Idee zum Format hatten Fleiter und Anja Bruchhausen, Jürgen Schulte ist als Produzent der Sendung tätig.

Die Ansager & Schnipselmann GmbH & Co KG ("Hart aber fair", "Die letzte Instanz") ist die herstellende Firma. Das Sky Original soll spannende Fälle, die schon im Podcast behandelt wurden ebenso thematisieren wie neue Verbrechen. Es wird um das Horrorhaus von Höxter, den Amoklauf in Rot am See, den Münzraubes im Berliner Bode-Museum, die Entführung von Ursula Herrmann sowie um den Fall Oury Jalloh gehen. Episode sechs fasst die schlimmsten Verbrechen zusammen. Aufbereitet werden sollen die Fälle über eine "einzigartige und neue Erzählebene" mit Graphic Novels und Graphic Recording im Studio. Hierfür soll auch Originalbildmaterial verwendet werden.

Eingeladen wurden auch zahlreiche Gäste: Etwa Rechtsanwältin Arabella Pooth, Gerichtsreporterin Christine Kensche, Journalistin Katja Paysen-Petersen, Rechtsanwalt Joachim Feller, Opferanwalt Roland Weber, Rechtspsychologin Natalie Oesterlein, Gerichtsreporterin Carola Fuchs, Professor Dietmar Heubrock als Experte für Amokläufe, Profiler Axel Petermann oder der Rapper Matondo Castlo.