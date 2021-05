Während das ZDF freitags gerade noch die letzten Folgen der zehnten Staffel zeigt, haben die Dreharbeiten zu Staffel elf von "Letzte Spur Berlin" bereits begonnen, die noch bis in den Dezember 2021 andauern werden. In den ersten drei Folgen wird Aleksandar Radenkovic alias Alex von Tal nicht zu sehen sein - in der Serie wird er vorübergehend in eine Sonderkommission versetzt. Seine Vertretung übernimmt Andreas Leupold als Richard Hanke, ein Ur-Berliner kurz vor seiner Pensionierung. Ab der vierten Folge wird Radenkovic dann aber wieder mit von der Partie sein, Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Josephin Busch stehen von Anfang an wieder mit vor der Kamera.

Inhaltlich schreibt das ZDF folgendes zur neuen Staffel: Radek (Hans-Werner Meyer) ist als Vater gefragt. Er und seine Frau Anke (Gesine Cukrowski) erfahren, dass ihre Tochter Hanna (Lina Helfrich) ganz andere Pläne für die eigene Zukunft hat als ihre Eltern. Auch in Lucys (Josephin Busch) Privatleben geht es turbulent zu, nachdem ihr Freund Fabian sich von ihr getrennt hat. Alex (Aleksandar Radenkovic) hingegen muss sich mit den Folgen seines Einsatzes in der Soko herumschlagen und wird angesichts eines Disziplinarverfahrens vor eine schwere Entscheidung gestellt. Und Mina (Jasmin Tabatabai) stellt sich die Frage, ob die Vermisstenstelle noch der richtige Ort für sie ist, und bewirbt sie sich schließlich um eine andere Stelle. Wird sie das Team verlassen?

Regie bei den insgesamt zwölf neuen Folgen führen Peter Ladkani, Josh Broecker, Bettina Braun und Thomas Nennstiel. Headautoren der Serie sind Klaus Wolfertstetter und Peer Klehmet. Produzent ist Marcus Mende (Odeon Fiction GmbH), die Redaktion im ZDF haben Jutta Kämmerer und Petra Erschfeld. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.