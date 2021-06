Erst am Montag hat Sat.1 bekanntgegeben, zur anstehenden Bundestagswahl das neue Format "Facing the Classroom" (AT) ins Programm zu nehmen. Dabei treten die Kanzlerkandidaten der Parteien an und stellen sich einem Kreuzverhör einer Schulklasse (DWDL.de berichtete). Jetzt hat die Seven.One Entertainment Group weitere Formate zur Bundestagswahl im September angekündigt. In Sat.1 gibt es neben dem schon angekündigten Format Sommerinterviews mit den jeweiligen Spitzenkandidaten der Parteien.

ProSieben setzt derweil noch stärker auf Louis Klamroth. Der war ja auch schon bei zwei von drei Interviews mit den Kanzlerkandidaten mit dabei. Im Sommer bittet er diese Kandidaten zudem noch zur "ProSieben Bundestagswahl-Show" (AT). Der Sender spricht von einer "neuen Form des klassischen Politik-Talks". Zur besten Sendezeit soll es hier in jeder Ausgabe jeweils zwei Stunden lang um die politischen und gesellschaftlichen Visionen der einzelnen Kandidaten gehen. Olaf Scholz und Annalena Baerbock haben bereits zugesagt, mit Armin Laschet befinden sich ProSieben und die Produktionsfirma K2H derzeit noch in der Terminfindung.

Zunächst treffen die Politiker in unterschiedlichen Gesprächssituationen auf den Gastgeber Louis Klamroth, aber auch auf prominente Gäste. Dann stellen sich die Politiker in einem großen "Town-Hall-Finale" den Sorgen, Nöten und Fragen der Wählerinnen und Wähler. Klamroth spricht von einem "Politikevent im besten Sinne". Der Moderator: "Am Ende soll ein klareres Bild stehen: von den drei Kanzlerkandidat:innen, ihren Persönlichkeiten, Werten und Zielen – aber auch von Deutschland 2021. Ich freue mich drauf!"

Info-Inhalte auch für alle Magazine angekündigt

Neben diesen ganz konkreten Formaten sollen die Magazine von Sat.1 (also "Akte" und das "Frühstücksfernsehen), ProSieben ("Zervakis & Opdenhövel. Live.", "taff" und "Galileo") und Kabel Eins ("Abenteuer Leben", "K1 Magazin") die Bundestagswahl mit Themenschwerpunkten, Spezials, Reportagen und Wochenserien begleiten. Durch die nun erfolgte Ankündigung ist jedenfalls auch klar, dass Sat.1 in der Berichterstattung zur Wahl nicht völlig außen vor bleiben wird. Zuletzt sah es ja so aus, als würden sämtliche relevante Info-Sendungen bei ProSieben zu sehen sein.

Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group, sagt: "ProSieben und Sat.1 erreichen mit ihrer Berichterstattung überproportional viele Jung- und Erstwähler. Mit ‚Facing the Classroom‘ (AT) in Sat.1 und der ‚ProSieben-Bundestagswahl-Show‘ (AT) schaffen wir politische Relevanz in der Sprache, die unsere Zuschauer:innen und User:innen sprechen, und mit den Inhalten, die sie interessieren."