Nicht nur bei RTL, auch bei Sat.1 wird nach den jüngsten Skandalen das Programm aufgeräumt. Das von Endemol Shine Germany produzierte "Promis unter Palmen" war im vergangenen Jahr zwar der große Überraschungserfolg und stärkster Neustart von Sat.1 seit Jahren. Doch schon die erste Staffel sorgte am Ende für Aufregung und scharfe Kritik, die zweite startete gleich mit bewusst in Kauf genommenen Provokationen sowie Homophobie und war dann noch überschattet vom Tode des Teilnehmers Willi Herren, der lange nach den Dreharbeiten aber in der zweiten Woche der Ausstrahlung des Formats verstarb. Jetzt bestätigt Sat.1: "Promis unter Palmen" wird nicht mehr zurückkehren. Es wird keine weitere Staffel beauftragt.

Es ist der neue Senderchef Daniel Rosemann, der hier binnen Tagen das zweite Format aus dem Programm verbannt. Kürzlich erst fiel die Entscheidung, dass "Plötzlich arm, plötzlich reich" nach Schlagzeilen über den Dreh einer Folge des Formats, ausgelöst durch Ikke Hüftgolds Enthüllungen, eingestellt wird. Bei "Promis unter Palmen" ist es aber eine wirtschaftlich weitaus gewichtigere Entscheidung. Für Daniel Rosemann eine Frage der Haltung.

"Sat.1 wird sich verändern. Dazu werden wir in den nächsten Monaten viele neue Programme beauftragen - und uns auch von der ein oder anderen Programmmarke wie ,Promis unter Palmen' verabschieden", erklärt er gegenüber DWDL.de. "Das heißt aber nicht, dass Sat.1 damit das Genre Reality-TV beerdigt. Im Gegenteil: Gutes Reality-TV ist großartige Fernsehunterhaltung. Aber der Kompass muss richtig kalibriert sein. Daran arbeiten wir und wollen das zum Beispiel mit einer neuen Staffel ‚Promi Big Brother‘ im Sommer unter Beweis stellen."

In einem via Social Media verbreiteten Statement wird Sat.1 noch etwas deutlicher. Darin heißt es: "Wir versuchen aus Fehlern zu lernen. Wir versprechen: Hier bleiben wir nicht stehen, sondern lassen unseren Worten weitere Taten folgen." Man freue sich, so der Sender via Twitter, auf nicht weniger als "ein neues Sat.1."