am 09.06.2021 - 15:48 Uhr

Für den Sony Channel ist es derweil eine Rückkehr, der Sender wurde in der Vergangenheit schon einmal von Goldbach vermarktet. Die anderen Kanäle sind neu bei Goldbach. Steffen Bock, Unit Director TV bei Goldbach, sagt zum Ausbau des Portfolios: "Ich freue mich, dass wir unser lineares TV-Portfolio weiter ausbauen können. Besonders für Special Interest Anbieter haben wir mit unserem auf eine spitze Zielgruppe ausgerichtetes Portfolio ein attraktives und mittlerweile im Markt breit akzeptiertes Angebot mit wenigen Streuverlusten."

Die höchste Bekanntheit der nun neu hinzugekommenden Sender haben wohl der Sony Channel und AstroTV. Beim Sony Channel gibt’s vor allem europäische Serien zu sehen, AstroTV bezeichnet sich selbst als "TV-Sender für Spiritualität". ClipMyHorse.TV ist ein Pay-TV-Sender des größten Pferdesport-Portals in Europa. Redaktioneller Schwerpunkt des deutschsprachigen TV-Senders in Kooperation mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sind die großen Live-Turniere wie Springen und Dressur, aber auch die Themenfelder Zucht, Academy und Entertainment. Lilo TV ist ein Sender, der sich an Frauen richtet. Neben Telenovelas gibt’s hier unter anderem Kochsendungen zu sehen. Und bei Go2Travel werden vor allem Reisedokus gezeigt.