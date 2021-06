am 10.06.2021 - 14:03 Uhr

Unter dem Titel "Böhmi brutzelt" gibt es bald eine neue Kochshow mit Satiriker Jan Böhmermann. Vorerst sechs Ausgaben wird das ZDF produzieren lassen. Diese sind ab dem 23. Juli wöchentlich ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen. Darüber hinaus ist auch eine Ausstrahlung bei ZDFneo geplant: Ab dem 24. Juli gibt’s die Folgen immer samstags um 19:45 Uhr zu sehen. Zusätzlich zeigt der Spartensender die Show ab dem 15. August immer sonntags ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen.

Ganz neu ist "Böhmi brutzelt" übrigens nicht. Schon vor einigen Jahren gab es unter diesem Titel einige Online-Exklusivvideos. Dort kochte Böhmermann dann unter anderem mit Jürgen von der Lippe, Bela B oder auch Marlene Lufen. Also Intro-Musik diente damals "Nur ein Wort" von Wir sind Helden - eine Anspielung auf "Markus Lanz", wo dieses Lied ebenfalls zu hören ist. In der neuen Show lädt Böhmermann einen prominenten Gast aus Popkultur, Wissenschaft oder Journalismus an den Herd, um mit ihnen zu kochen, zu essen und zu plaudern.

Jeder Gast wählt sein eigenes Gericht aus, das dann zusammen gekocht wird. Ein weiteres Gericht kommt vom Gastgeber selbst. "Ich werde kochen, was ich kochen kann. Das ist nicht viel, denn ich bin ja zum Glück kein Profi, sondern nähere mich Kochen lieber von der praktischen Seite. Ich freue mich auf die Lieblingsgerichte meiner Gäste, und ich interessiere mich einfach dafür, wer was warum gerne kocht und isst", sagt Jan Böhmermann. Als Gäste angekündigt sind Moderatorin Aminata Belli, Tänzerin Motsi Mabuse, Wissenschaftsjournalistin und ZDF-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, Starpianist Igor Levit, Entertainer Riccardo Simonetti sowie Rapper und Musikproduzent Xatar.

Böhmermann fungiert in der Show übrigens auch als Produzent, als solcher ist auch Alexander Hesse mit dabei. Produktionsfirma hinter "Böhmi brutzel" ist die Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld, also das Unternehmen, das auch für das "ZDF Magazin Royale" verantwortlich zeichnet. Als Executive Producerin bei "Böhmi brutzelt" fungiert Julia Thiel, Creative Producer ist Constantin Timm. Julia Michel ist die Producerin. Die Redaktion im ZDF hat Nicole Sprenger, Sebastian Flohr koordiniert für ZDFneo. Dem Moderator gehe es in dem Format "ums Persönliche", heißt es vom ZDF. Haben seine Gäste ein besonderes Verhältnis zum Kochen und Essen? Steckt eine Geschichte hinter ihren Lieblingsgerichten, lösen sie Erinnerungen aus?