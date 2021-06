Ein Serien-Großprojekt ist auf Schiene: Die Dreharbeiten zu acht Folgen von "Das Netz" haben begonnen, das hat ServusTV nun angekündigt. Für die Fußball-Serie, die man erstmals 2018 im Vorfeld der MIPTV ankündigte, arbeitet man mit der ARD Degeto zusammen - aber nicht nur. Die Serie entsteht in Österreich, Deutschland, Spanien und Italien und wird in der jeweiligen Landessprache produziert. Es entstehen jeweils eigene Staffeln. Die national eigenständigen Produktionen sind inhaltlich miteinander verflochten. Zentrales Thema des Projekts ist der Fußball und seine Machenschaften.

Ausgestrahlt wird die Österreich-Produktion zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Spätherbst 2022 bei ServusTV. Die ARD hat bislang noch keinen Ausstrahlungstermin kommuniziert. Die Gesamtproduktion ist eine gemeinsame Initiative von Red Bull Media House, Beta Film und ARD Degeto, in Koproduktion mit MR Film (für Österreich) und Sommerhaus Serien GmbH (für Deutschland) für die ARD Degeto.

Regie führt Andreas Prochaska ("Das Boot"). Er zeichnet für die ersten vier Folgen verantwortlich. Sein Sohn Daniel Prochaska ("Das schaurige Haus") übernimmt im zweiten Drehblock für die Folgen 5-8. Es ist die erste Regiezusammenarbeit der beiden. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Martin Ambrosch. Die Hauptrolle übernimmt Tobias Moretti. In weiteren Rollen sind Benjamin Sadler, die britische Schauspielerin Angel Coulby sowie Amanda Abbington, Valerie Huber, Peter Lohmeyer, Ina Weisse, Nicholas Goh und andere zu sehen.

ServusTV-Chef Ferdinand Wegscheider sagt: "Ein länderübergreifendes, inhaltlich vernetztes Serienprojekt wie ‘Das Netz’ ist ein absolutes Novum am europäischen Fernsehmarkt, das man in der Form zunächst von den globalen Big Playern wie Netflix & Co. erwarten würde. Nicht zuletzt deshalb macht es uns schon ein wenig stolz, sowohl Initiator als auch Co-Produzent dieses anspruchsvollen Serienprojekts zu sein und einmal mehr das Potenzial und die Innovationskraft von ServusTV demonstrieren zu können."

Regisseur Andreas Prochaska spricht von einem "außergewöhnlichen Projekt", das ihm die Möglichkeit biete, "heimisches und internationales Talent vor der Kamera zu vereinen". Prochaska: "Martin Ambroschs Drehbuch verdichtet Drama und Science-Fiction zu einem komplexen Thriller gespickt mit ambivalenten Charakteren. Die Zuschauer erwartet eine spannende Reise, die Fußball, Doping, medical Drama und Krimi vereint, von Liverpool nach Bad Gastein, vom Fußballplatz ins High Tech Labor führt, in dem skrupellos nach dem ewigen Leben geforscht wird."

Und so beschreibt ServusTV die Serie: Als Profi-Fußballer blieb Georg (Tobias Moretti) der große Erfolg verwehrt. Erst nach seinem Karriereende machte er sich einen Namen als knallharter Dopingjäger und Arzt. Doch der plötzliche Unfalltod seines Sohnes Ben warf ihn aus der Bahn. Nun wird Georg die Leitung einer neu errichteten Hochleistungsklinik in den Österreichischen Alpen angeboten, die Chance auf einen Neuanfang für ihn und seine Frau Diana (Angel Coulby). Mit erlaubten Methoden sollen dort aus talentierten Nachwuchsspielern die besten Fußballer der Welt geformt werden. Doch Georg beschleichen Zweifel. Sind die jungen Spieler nur Labortiere, die ohne ihr Wissen genetisch manipuliert werden? Werden schwere Erkrankungen und Todesfälle vertuscht? Georg deckt schreckliche Geheimnisse auf, die weit in die Zukunft und auch weit in seine eigene Vergangenheit reichen.