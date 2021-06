2018 waren die 68er dran, 2019 die 80er, nun sind die 90er an der Reihe: Am 24. Juli um 20:15 Uhr blickt Thomas Gottschalk vor allem auf das letzte Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende zurück. Musikalische Live-Auftritte sind von unter anderem den Prinzen, Sasha, Fools Garden, der Ace-of-Base-Sängerin Jenny Berggren, Fury In The Slaughterhouse sowie von Hartmut Engler von Pur angekündigt. Jeanette Biedermann interpretiert den New-Radicals-Song "You Get What You Give" neu, Giovanni Zarrella gibt seine Version von Eros Ramazottis "Più bella cosa" zum Besten, die No Angels versuchen sich am Spice-Girls-Klassiker "Too much". Musikalisch begleitet wird der Abend von den Heavytones.

Außerdem blicken Schauspielerin Veronica Ferres, Boxlegende Henry Maske, Comedian Michael Mittermeier und Moderatorin Arabella Kiesbauer zurück auf die bewegenden Momente des Jahrzehnts, auf sportliche Höchstleistungen, Show- und Fernsehhighlights, technische Errungenschaften bis hin zum historisch bedeutsamen Jahrhundertereignis, der Wiedervereinigung Deutschlands. Mit der "80er-Show" erreichte Gottschalk vor zwei Jahren Ende Oktober knapp fünf Millionen Zuschauer, vor allem aber auch starke Quoten bei den Jüngeren. Die "68er-Show" hatte sich mit rund 3,75 Millionen Zuschauern im Jahr zuvor schwerer getan.