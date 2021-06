Alles war für den Montag geplant. Nach Monaten der Planungen sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Öffentlichkeit bei den startenden Screenforce Days zeitgleich den Relaunch feiern: Aus der Mediengruppe RTL Deutschland wird RTL Deutschland und zunächst einmal ein neues Corporate-Logo eingeführt, was jedoch aufgrund der Markenharmonisierung in einigen Wochen auch zum Logo des Fernsehsenders RTL wird.

Aber das Rebranding kündigte sich dann überraschend schon am Wochenende an: Am Firmensitz in Köln-Deutz wurde großflächig umgestaltet. Im öffentlichen Raum sind einerseits die Flaggen vor der Sendezentrale ausgetauscht, andererseits der Boden vor dem Eingang und die Rolltreppe zum Empfang von RTL Deutschland mit Logo-Variationen dekoriert. Der bisherige Schriftzug der "Mediengruppe RTL Deutschland" wurde bereits entfernt.

Dass es Variationen vom RTL-Logo sind, hat einen Grund. Die erklärte Farbe des neuen Corporate-Auftritts von RTL Deutschland ist: bunt. Während der grundsätzliche Aufbau des Logos mit den drei Buchstaben in den bekannten Kästen wiedererkennbar bleibt, sorgt einerseits eine verschlankte Schrift für Veränderung und andererseits die beliebige Kombination von Farben, die künftig je nach Einsatz und Umfeld anpassbar sein sollen.

Bilder: Neuer Markenauftritt von RTL Deutschland

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen per Logo-Generator ihre eigenen Farbkombinationen für u.a. eMail-Signaturen kreieren. Unterschiedliche Angebote und Tochterfirmen können sich eigene Farbschemas aussuchen - und wenn das Design in einigen Wochen auch on air bei RTL zum Einsatz kommt, kann das farblich flexible Logo in Trailern an die jeweiligen Farbwelten der Sendungen angepasst werden. Standard dürfte hier aber die bekannte RTL-Farbkombination bleiben.

Vorerst wird jetzt aber der Auftritt des Unternehmens erneuert. Vermutlich zum Start in die neue TV-Saison und begleitend zu einigen Neustarts im Programm erhält dann der Sender RTL dieses neue Logo - inklusive einem komplett neuen OnAir-Auftritt. Es wird fürs Publikum mutmaßlich die größte Design-Änderung seit der Umstellung von RTL Plus zu RTL Anfang der 90er Jahre.

Video: Neues RTL-Design am laufenden Band

Es folgen dann weitere Tochterfirmen und Produkte von RTL Deutschland bevor im späten Herbst - ein genaues Datum gibt es auch hier nicht - dann als einer der finalen Bausteine bekanntlich aus dem bisherigen Streamingdienst TVNow das neue Digital-Abo RTL+ werden soll. Das soll aber erst passieren, wenn das Redesign des Senders umgesetzt wurde und im Markt etabliert ist.

Ob und wann auch international der neuen Markenauftritt von RTL zum Einsatz kommt, bleibt vorerst unklar. Entwickelt wurde das Design zusammen mit neuen Leitlinien, den neuen Brand Principles, immerhin von RTL Deutschland und der internationalen Mutter, der RTL Group. Die Beseitigung des Chaos der vielfältigen und oft nicht wiedererkennbar zu RTL gehörenden Angebote in diversen Märkten ist eines der erklärten Ziele der "RTL United"-Strategie.