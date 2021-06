Musikalischer Nachschub für den Sat.1-Vorabend: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de produziert Banijay eine Neuauflage des Musikquiz "Hast Du Töne?", die in der kommenden Saison das von Light Entertainment geprägte Vorabend-LineUp ergänzen soll. Ein Sat.1-Sprecher wollte die Informationen am Sonntagabend weder bestätigen noch dementieren.

© MG RTL D / Stefan Neumann

"Hast Du Töne?" lief ursprünglich von Dezember 1999 bis Frühjahr 2001 im Vorabendprogramm von Vox. Die Sendung wurde damals produziert von MME Moviement und moderiert von Matthias Opdenhövel, der nach VIVA sowie Co-Moderationen von "Bitte lächeln" (RTLzwei) und "Weck Up" (Sat.1) mit dem Musikquiz seine erste eigene TV-Show erhielt, von der immerhin mehr als 300 Episoden liefen.

Das Format basiert auf der US-Sendung "Name That Tune", die 1952 zunächst bei NBC Radio und 1953 bei NBC im TV-Programm Premiere feierte, aber schnell zu CBS wechselte und dort zunächst bis 1959 lief. In den folgenden drei Jahrzehnten gab es mehrere Wiederbelebungsversuche. Von 1985 bis 2021 war die Show jedoch off air, kehrte aber am 6. Januar diesen Jahres in den USA als Primetime-Show bei Fox zurück.