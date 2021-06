© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Bernd Reichart

Mit gleich zwei neuen Formaten soll das Thema Food künftig beim Privatsender vertreten sein. Gestartet werden die Shows "Master of Sweets – Die fabelhafte Welt der Zuckerbäcker" und "Snackmasters". In ersterem Format, das zunächst aus vier Folgen besteht, treten die besten Patissiers gegeneinander an und wollen dafür sorgen, dass die Gaumen anderer förmlich explodieren. "Snackmasters" derweil befasst sich mit prominenten Spitzenköchen, die der genauen Rezeptur einiger der beliebtesten deutschen Snacks auf die Schliche kommen wollen. In einem Duell geht es darum, ein bekanntes kulinarisches Produkt möglichst exakt zu imitieren. Neben Gebackenem sollen auch Hunde im neuen RTL-Unterhaltungsprogramm eine große Rolle spielen. Dafür kehrt "Top Dog" zurück – und mit ihm viele unterschiedliche Hunde samt Frauchen und Herrchen. In fünf Vorrunden mit Final-Qualifikation müssen Hindernisse als Team gemeistert werden. Mit der 2006 erfolglos bei Vox gelaufenen gleichnamigen Show habe das neue Format nichts zu tun, erklärte RTL.



Sportlich zugehen soll es übrigens schon Mitte Juli. Dann setzt RTL, wie bereits am Wochenende berichtet, das zweiteilige Event "Die RTL-Sommerspiele" um. Am Freitag, 16. Juli und Samstag, 17. Juli, werden sich live im Abendprogramm mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus über zehn verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen messen. Mit dem Format wird auch Laura Papendick, von Sport1 kommend, ihren RTL-Einstand feiern. Sie moderiert die "Sommerspiele" zusammen mit Daniel Hartwich. Sportlich geht es künftig auch wieder bei "Ninja Warrior Kids" zu. Von der Physical-Show wird eine zweite Staffel produziert, die RTL Studios setzen das Format nun aber für RTL um. Staffel eins lief nach der Ausstrahlung bei TVNow noch bei SuperRTL. Laura Wontorra ist erstmalig als Moderatorin bei den Kids dabei, während die Läufe wie immer von Jan Köppen und Frank Buschmann kommentiert werden.





© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Henning Tewes, Programmchef von RTL

Ausbau der Infoschiene ab Sommer

Trotz der vielen Rückkehrer wird sich RTL zur neuen Saison so stark wie verändern wie schon seit etlichen Jahren nicht mehr. Das liegt nicht nur am angekündigten neuen RTL-Design, sondern auch am Programmschema. Mehr Relevanz und Information sollen Einzug halten ins Line-Up der Kölner. Mit Jan Hofer wurde bereits vor Wochen eine neue Primetime-Nachrichtensendung angekündigt. Auch, wenn exakte Details dazu noch ausstehen, ist immerhin der Starttermin bekannt: Die Lampen gehen erstmals am Montag, 16. August an. Anders als die übrigen RTL-News kommt das neue Primetime-Format nicht aus Köln, sondern aus Berlin - was man auch als Vorteil im Vergleich zu "heute-journal" und "Tagesthemen" sieht. "Wir wollen für Sie dabei sein", sagte Jan Hofer. Ob mit oder ohne Krawatte, sagte der Ex-"Tagesschau"-Sprecher, werde man noch sehen.

© Screenshot Jan Hofer

Die Infoschiene von RTL wird obendrein in diesem Sommer sukzessive erweitert. Der Sender hat DWDL.de-Infos bestätigt, wonach das Mittagsmagazin "Punkt 12" dauerhaft um eine weitere Stunde verlängert wird und somit fortan drei Stunden lang bis 15 Uhr sendet. Der Startschuss dafür fällt bereits am 5. Juli. Um 16:45 Uhr zeigt RTL künftig zudem eine weitere 15 Minuten lange "RTL Aktuell"-Ausgabe. Um 17 Uhr startet ab dem 2. August zudem eine weitere "Explosiv"-Ausgabe. Das Magazin ist künftig demnach sowohl um 17 Uhr als auch um 18 Uhr zu sehen und bildet quasi ein Sandwich rund um "Unter uns".



Für den Juli hat RTL zudem mehrere große Themenabende rund um Lady Di, ein "Extra"- Spezial “Gefangen im Meer” mit Live-Experiment am 5. Juli sowie zu Angela Merkel am 15. Juli angekündigt. Zudem wurde der Wechsel von Journalist Felix Hutt zur Mediengruppe bekannt. Einst beim "Spiegel" aktiv, soll er künftig als Investigativreporter arbeiten. "Mit Felix Hutt begrüßen wir einen weiteren erstklassigen Journalisten bei RTL, der mit seinen umfassenden Erfahrungen im Investigativen eine enorme Bereicherung ist. Felix ist gemeinsam mit seinem Team bereits an spannenden Stories dran, die bald bei RTL zu sehen sein werden", sagte Michael Wulf, Chefredakteur Primetime bei RTL News. Bereits bekannt war, dass ab Sommer auch Pinar Atalay ("Tagesthemen") die RTL-Information verstärken wird. Sie sei das weibliche Gesicht für modernen Journalismus, hieß es am Montag.

Etwas kleiner gefahren wird derweil die Fiction des Senders. Während noch Episoden von "Sankt Maik" und "Alarm für Cobra 11" vorrätig sind, hat der Sender am Montag nur zwei Fiction-Projekte angekündigt. Zum einen ist das der Tennis-Film "Der Spieler" rund um Boris Beckers Wimbledon-Sieg als 17-Jähriger, zum anderen der "GZSZ"-Ableger "Nihat" mit Timur Uelker. Deutsche Fiction ist innerhalb der Sendergruppe inzwischen klar bei TVNow beheimatet, und im Free-TV dann vermehrt bei Vox.