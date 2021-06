am 15.06.2021 - 16:10 Uhr

Nun hat man sich auch die Champions League im Handball gesichert, das hat David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV, am Dienstag auf den Screenforce Days angekündigt. Bei dem Deal handelt es sich um eine Kooperation mit DAZN. Der Sport-Streamingdienst hatte sich die Rechte an der Champions League 2020 für gleich sechs Jahre gesichert (DWDL.de berichtete).

Bislang gab es drei Sport-Blöcke

Während Motorsport bereits, wie schon erwähnt, sehr gut funktioniert, stottert der Motor in Sachen Tennis noch. Im Bereich Fußball setzt man auf die Übertragung einiger Freundschaftsspiele, im Juli geht’s damit los. "Die Zuschauer von ServusTV Deutschland sind äußerst sportaffin und wissen hochwertige Liveübertragungen ihrer Lieblingssportarten zu schätzen. Wir werden auch in der kommenden Saison verstärkt in den Livesport investieren und unsere Inhalte und Distributionskanäle mit Kooperationspartnern ausbauen", sagt David Morgenbesser.

In Österreich teilt sich ServusTV inzwischen auch die Formel 1 mit dem ORF und fährt damit starke Quoten ein. Ab der kommenden Saison zeigt man zudem Spiele der Fußball Champions- und Europa League im Free-TV. Hierzulande liegt der Marktanteils-Rekord von ServusTV übrigens bei 8,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe - aufgestellt von der MotoGP.