© ViacomCBS Networks GSA

Comedy Central sowie der um eine Stunde verzögerte Timeshift-Sender setzen auf neue "Roast Battle"-Episoden, wie im Rahmen der Screenforce Days am Montag bekannt wurde. In der nun schon vierten Staffel sollen unter anderem Lutz van der Horst, Maria Clara Groppler, Jokah Tululu, Freddi Gralle, Marcel Mann, Simon Stäblein und viele mehr wortgewandt gegeneinander antreten. Neu im Programm wird die Sketch-Serie "Was ich eigentlich sagen wollte" sein, in der Comedians und Promis erzählen, wann sie sich das bis dato letzte Mal um Kopf und Kragen geredet haben. Als Free-TV-Premiere sind zudem frische Episoden der US-Animationsserie "American Dad" angekündigt.



Konsequent im "Spongebob"-Fieber ist derweil Nickelodeon, das im Juli mit den ersten sechs Folgen von "Kamp Koral - SpongeBobs Kinderjahre" als exklusive Premiere startet. Für den Herbst sind dann weitere Ausgaben des Spin-Offs angekündigt. Auch von der Originalserie sind neue Folgen geplant.