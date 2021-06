Oliver Kalkofe ist schon heute einer der wenigen Köpfe, die man mit Tele 5 verbindet. Und auch nach der Übernahme durch Discovery soll das so bleiben. Im Interview mit DWDL.de hatte Senderchef Alberto Horta ja schon angekündigt, dass "SchleFaz" mit Kalkofe und Peter Rütten weiter geht. Auf den Screenforce Days hat Discovery-Chefin Susanne Aigner nun außerdem ein weiteres Format mit Oliver Kalkofe in Aussicht gestellt.

Sonderlich viele Informationen gibt es noch nicht, aber Aigner kündigte an, dass Kalkofe künftig jeden Freitag bei Tele 5 zu sehen sein soll. In welcher Rolle das passiert, bleibt vorerst aber noch unklar. Auch auf Nachfrage heißt es von Discovery, dass man plane, Kalkofe ab Ende August immer freitags bei Tele 5 zu zeigen. Mehr könne man aber noch nicht sagen, da man sich noch in der Planungsphase des Formats befinde. Die Rede ist vom "Kalkfreitag". Auch die "SchleFaz"-Reihe ist ja an diesem Tag beheimatet.

Tele 5 war es ja auch, das einst "Kalkofes Mattscheibe" wiederbelebte. Seit einigen Jahren macht Kalkofe die Sendung aber nicht mehr in mehreren kurzen Ausgaben, sondern in Specials, die zu besonderen Anlässen zu sehen sind. Zuletzt zeigte man im April eine Sonderausgabe unter dem Titel "Das Lockdownfest der Fröhlichkeit".

Sonst gab es beim Discovery-Screening am Montag keine neuen Ankündigungen. Aigner sprach kurz über "Tuning Trophy Germany", einer neuen Eigenproduktion von DMAX, bei der Sidney Hoffmann die besten Autoschrauber der Nation sucht. Auch in Sachen Discovery+ konnte Aigner am Montag keinen neuen Erkenntnisse liefern. Sie sprach zwar über den Start des Streamingdienstes und sagte, dass lineare und non-lineare "wunderbar nebeneinander" existieren könnten, ob der Dienst aber auch hierzulande verfügbar gemacht wird, bleibt ebenso unklar wie die Zukunft des Joyn-Angebots. Die aktuelle Streamingplattform, die Discovery mit ProSiebenSat.1 betreibt, spielte in dem Screening am Montagnachmittag überhaupt keine Rolle.