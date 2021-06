Erst vor wenigen Monaten hat Ellen Koch das Ruder bei Sixx übernommen. Doch allzu viele programmliche Neuerungen stehen in der kommenden Saison offensichtlich nicht bevor. Gleichwohl will die neue Chefin des Frauensenders leicht verändern. „Wir verpassen unserem Programm einen Hauch mehr Glitz und Clam“, kündigt Koch an - was auch deshalb amüsant ist, weil es vor einigen Jahren im Pay-TV einen Frauensender gab, der auf den Namen Glitz hörte.

© Seven.One

So wird „Welpentrainer“ André Vogt am 5. September mit neuen Folgen zurückkehren und ab dem 7. November zusätzlich das Spin-Off „Trouble Teenis auf 4 Pfoten“ präsentieren, in dem es um schwer erziehbare Hunde und ihrer Besitzerinnen und Besitzer geht. Nach dem erfolgreichen Start von „Organzie 'n Style“ mit Aufräumexpertin Isabella Franke plant Sixx für die neue Saison außerdem weitere Folgen seiner erfolgreichen Eigenproduktion.

Stärken will Sixx derweil auch sein Online-Angebot, wo sich nach Angaben des Senders künftig mehr exklusiver Content finden soll. Dabei geht es ums „Nachbacken, Nachlesen und Nachshoppen“, wie es heißt. So lassen sich dort etwa die Produkte aus „Organize 'n Style“ fürs eigene Heim kaufen und zehn Jahre nach dem Start von „Sweet & Easy“ wird die Online-Welt des Back-Formats um Rezepte und Tutorials von Food-Bloggerin Mara erweitert.

Im linearen TV dürfte Sixx im Sommer vor allem die Late-Night-Show zu „Promi Big Brother“ fehlen, die komplett zu Sat.1 wandern wird. Kleiner Trost: Von den Tiefstwerten aus dem vergangenen Herbst, als der Sender über Monate hinweg im Schnitt nur knapp mehr als einen Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete, hat sich Sixx zuletzt wieder ein ganzes Stück erholt.