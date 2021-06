Einen weiteren Ausbau der Eigenproduktionen in der Primetime hat ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann bei der Präsentation des Programms für die Saison 21/22 angekündigt. Die Mission "mehr ProSieben von ProSieben" gehe weiter. Heißt: Drei Abende unter der Woche will sein Sender nun im Herbst mit Eigenproduziertem bestücken. Das wird deshalb möglich, weil man den bisher mit US-Comedy-Ware bestückten Montag umbaut und dort das neue Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live" sendet.

Das Journal solle nicht weniger als einen Meilenstein in der Entwicklung von ProSieben setzen, wöchentlich um 20:15 Uhr laufen und Reportagen, Gespräche sowie Studioaktionen bieten. Der Startschuss wird noch vor der Bundestagswahl fallen. Linda Zervakis versprach am Dienstag in der Sendung "eine bunte Mischung" von allem. Es könne gut sein, dass Politiker in der Sendung stattfinden würden, dann wolle man aber auch verstehen, was sie sagen. Das Journal wolle "nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe" senden. Matthias Opdenhövel, der die Sendung macht, weil er neugierig bleiben wolle, bekommt auch anderweitig gut zu tun. Er wird zudem im Herbst sechs weitere Folgen von "The Masked Singer" moderieren (diesmal samstags), sowie eine neue "Stapelshow" präsentieren.

© Screenshot Screenforce Days Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis sprechen mit ProSieben-Chef Daniel Rosemann über ihr neues Magazin.

Zwischen den riesigen Erfolgen rund um maskierte Sänger, "Germany's Next Topmodel", der nächsten "The Voice of Germany"-Staffel und der zweiten Runde von "Wer stiehlt mir die Show?" (diesmal unter anderem mit Bastian Pastewka) ist noch Platz für Neues. Etwa jene Stapelshow mit Opdenhövel, in der große und kleine Dinge gestapelt werden sollen. Auch Steven Gätjen wird mit einem neuen Format die ProSieben-Primetime zu erobern versuchen. Bei "Wer ist das Phantom?" folgt der Sender einmal mehr dem Rätselspaß, denn es gilt zu erraten, welcher Promi eben das Phantom ist.

Rosemann begrüßt obendrein einen ProSieben-Rückkehrer. Bis Staffel zwei war Bruce Darnell Teil der Jury von "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben, danach arbeitete er unter anderem für die ARD und saß zuletzt neben Dieter Bohlen in der "Supertalent"-Jury. ProSieben gibt ihm nun eine Liveshow, die sich Überraschungen widmet. "Wie nahezu kein anderer Künstler, hat Bruce Darnell Herz, zeigt Bruce Darnell Herz und spricht Bruce Darnell aus dem Herz", sagt Rosemann- "Jetzt haben wir mit der 'Surprise-Show' (AT) endlich die Show gefunden, die perfekt zu ihm passt." In "How Fake is your Love", einem weiteren Neustart, präsentiert von Annemarie Carpendale, geht es darum, echte von unechter Liebe zu unterschieden. Neue Folgen geplant sind zudem von "Beauty and the Nerd" sowie dem "Duell um die Welt", auch "Joko und Klaas gegen ProSieben" geht natürlich weiter. Fünf Folgen stehen im Herbst an, vier Mal wird zudem Elton zu "Schlag den Star" einladen.

Neue Aufgaben gibt es in der kommenden Saison auch für Jenke und Thilo Mischke. Jenke wird nicht nur eine weitere "Jenke. Crime."-Staffel machen, sondern auch neue Experimente. Mischke befasst sich in einer neuen Reportage unter anderem mit ISIS-Kämpfern, die nun in ihre Heimat Deutschland zurückkehren und befasst sich in einer weiteren Reportage mit dem Thema Hass. Von "Uncovered", seiner Reportage-Reihe, sind obendrein weitere Ausgaben geplant. Im Sommer wird zudem Louis Klamroth drei Primetime-Folgen der "ProSieben-Bndestagswahl-Show" (Arbeitstitel) moderieren. Rosemann: "Mit Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel, Louis Klamroth, Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke kümmern sich Top-Reporter und Top-Journalisten um die wichtigen Themen unserer Zuschauer. Jeder mit einem anderen Ansatz. Jeder mit einer eigenen Handschrift." In der nächsten "Green Seven Week" wollen ProSieben-Reporter auf die Teller und in Kühlschränke schauen und fragen, woher eigentlich unser Essen kommt.

Obendrein soll Football eine noch größere Rolle im ProSieben-Programm spielen. Die nächste Saison der National Football League (NFL) startet im Spätsommer – neben ProSieben laufen die Matches dann auch wieder bei ProSieben Maxx. Aber: "American Football ist inzwischen der erfolgreichste Sport im Free-TV. In der nächsten Saison zeigen wir mehr American Football denn je auf ProSieben", sagt Rosemann, ohne genauer ins Detail zu gehen. Bei all der entdeckten Liebe für Relevanz im Programm, verliert eine andere Programmfarbe ein bisschen an Wichtigkeit: Die amerikanische Serie. Neustarts taten sich zuletzt mehrfach schwer, wenngleich etablierte Formate wie "Grey's Anatomy" weiter ordentlich laufen. Von der noch vor einigen Jahren vorherrschenden Euphorie ist inzwischen jedoch deutlich weniger zu spüren.