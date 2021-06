Kabel Eins hat auf den Screenforce Days eine Reihe von neuen Formaten für die kommenden Monate angekündigt. Nicht zuletzt Frank Rosin wird auch in der TV-Saison 2021/22 ein wichtiges Sendergesicht bleiben, auch wenn es mit seinem "Fettkampf" nicht weitergeht und "Rosins Restaurants" mittlerweile deutlich Federn gelassen hat. Dafür hat man nun aber ein neues Projekt mit dem TV-Koch angekündigt und darin stehen vor allem junge Menschen im Mittelpunkt.

In der noch namenlosen Sendung will Rosin jungen Menschen die "Chance ihres Lebens" bieten. Es geht um einen Ausbildungsplatz in einer außergewöhnlichen Top-Gastronomie von namhaften und prominenten Spitzenköchen oder auch in Rosins eigener Sterneküche. Die Teilnehmer haben keine Ausbildung, gelten als nicht vermittelbar und bekämen unter normalen Umständen wohl keinen Job. Rosin begleitet und coacht sie auf ihrem Weg zum Berufseinstieg. Kabel Eins spricht hier von einem "einmaligen" Projekt.

© Screenshot Screenforce Days Marc Rasmus bei der Präsentation des Kabel Eins Programms

Aber auch neben Rosin hat man weitere neue Eigenproduktionen für die Primetime angekündigt. In "Berlin hinter Gittern" öffnen sämtliche Gefängnisse der Hauptstadt zum ersten Mal ihre Hochsicherheits-Tore für ein TV-Projekt, das es in diesem Umfang nach Angaben des Senders noch nie gegeben hat. Die Zuschauer sollen das Innenleben der Berliner Justizvollzugsanstalten hautnah miterleben – mit Zugang zu allen Bereichen. Die Langzeit-Doku begleitet Anwärter zum Justizvollzugsbeamten bei ihren Herausforderungen im Gefängnisalltag.

Geld und Miniaturbauer

Außerdem neu in der Primetime ist das Format "Über Geld spricht man doch!". Darin wird man Familien aus unterschiedlichen Schichten einen Monat lang aufs Konto schauen – vom Geldeingang bis zur schwarzen oder roten Zahl am Monatsende. Und in "Deutschlands beste Miniaturbauer" sucht Kabel Eins gemeinsam mit dem Miniatur Wunderland Hamburg die besten Mini-Bastler des Landes. Mit dem Miniatur Wunderland holte man zuletzt schon sehr gute Quoten.

Neben den genannten neuen Sendungen gehen einige bekannte Formate 2021/22 weiter, darunter "Yes we camp!", "Ab ins Kloster!" und "Deutschlands größte Geheimnisse" sowie "Achtung Abzocke" und "Trucker Babes". Und natürlich wird auch "Rosins Restaurants" fortgesetzt. Nachdem das Interesse an US-Fiction immer weiter zurückgeht, setzt also auch Kabel Eins künftig verstärkt auf Eigenproduktionen zur besten Sendezeit. "Wir bauen unser erfolgreiches Eigenproduktions-Portfolio weiter aus – mit frischen Formaten, relevanten Themen und ungefilterten Einblicken. Damit bleiben wir Deutschlands erste Adresse für glaubwürdiges Factual Entertainment, immer nah dran am Alltag der Zuschauer", sagt Senderchef Marc Rasmus. "Kabel Eins bleibt sich und seinem Versprechen treu: authentisch, ehrlich und mit einem unverstellten Blick auf die Dinge. Darauf können sich die Zuschauer verlassen."