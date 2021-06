RTLzwei und Vermarkter El Cartel Media sind seit Jahren bei den Screenforce Days für besonders kreative Auftritte bekannt. Auch in diesem Jahr standen sie ihrem Ruf in nichts nach, denn Geschäftsführer Andreas Bartl und Programmchef Tom Zwiessler luden ein in ein besonders verrücktes Hotel. Das "Hotel Reality Royale" verbarg in jeder Etage andere Genres, hinter jeder Tür neue Stücke. Und auch Eko Fresh und Roberto Blanco waren mit dabei, sorgten für den musikalischen Teppich. Es gehe irgendwie auch darum, sich selbst eine Freude zu machen, sagte Bartl später über den Dreh des Einspielers. Roberto Blanco etwa bezeichnete er als einen Helden seiner Kindheit, lustig sei er gewesen, der Dreh. Und wie passt das alles zusammen? Ganz einfach: Auch künftig solle RTLzwei ein Sender sein, bei dem man mit allem rechnen müsse.

Im Kern aber wird er sich nicht so sehr verändern. Große Reality-Formate sollen auch in der kommenden Saison im Fokus stehen. "Love Island" geht weiter, die nächste Staffel von "Kampf der Realitystars" steht an. Zudem geht, wie in dieser Woche exklusiv von DWDL.de vermeldet, die erste RTLzwei-Staffel von "Adam sucht Eva", in Produktion. Neue Folgen warten auch von Sozialdokus wie "Hartes Deutschland", "Armes Deutschland" und Co. Ergänzt wird das Line-Up von neuen Formaten, etwa "Polizei im Einsatz", "Mensch Retter", "Erste Hilfe – Letzte Rettung", "Tierische Helden" über Helfer auf Pfoten oder "Echt Deutschland". Damit wird deutlich: Sozialdocutainment widmet sich beim Sender künftig wieder mehr den Menschen, die tagtäglich mit dem Blaulicht auf den Straßen unterwegs sind. RTLzwei bleibe, sagte Zwiessler bei seinem Gang durchs "Hotel Reality Royale", Realitysender Nummer eins in Deutschland.

Eine Art Rückbesinnung findet statt, weil RTLzwei künftig auch wieder auf Do-It-Yourself-Formate setzen will. Unter anderem einen Neustart namens "Zimmertausch" hat der Sender in diesem Zusammenhang angekündigt. Hier renovieren Menschen die Zimmer von anderen - Banijay Productions Germany stellt die Sendung her. Von imagoTV kommt aus dieser Programmecke das neue "Clever Wohnen" und dreht sich um Menschen, die nur über wenig Wohnraum verfügen. Der von "Zuhause im Glück" bekannte John Kosmalla ist darin ebenso zu sehen wie Nina Moghaddam. Während es in der Primetime also eher vereinzelt Ergänzungen in schon bekannten Programmfarben gibt, probiert RTLzwei in der Daytime Neues.

Liebe und Influencer für den Vorabend

Bezogen auf das Tagesprogramm und die Access Prime erklärte Geschäftsführer Andreas Bartl, dass man dort "tatsächlich etwas zu tun" habe. Man arbeite diesbezüglich an einigen neuen Formaten. Eines davon ist eine neue tägliche Datingshow, die der Sender schon vor einigen Wochen angekündigt hatte. Das neue Format mit Jana Ina Zarrella wurde damals noch als "Let Love Rule" geplant, soll nun aber als "Let's Love – Eine Hütte voller Liebe" ins Programm kommen. 80 Episoden sind geplant. Singles auf der Suche nach der wahren Liebe beginnen darin gleich beim ersten Date mit dem Zusammenleben – natürlich stets von Kameras begleitet.