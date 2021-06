Über zehn Millionen Briten verfolgten in den zurückliegenden Jahren die Geschichte von "Doctor Forster" bei der BBC. 2015 und 2017 zeigte der Sender zwei je fünfteilige Staffeln der Serie mit Susanne Jones in tragender Rolle. Eine dritte Staffel gab es zuletzt nicht mehr, die Hauptdarstellerin sprach von Problemen bei der Terminkoordination. Das Erste und ITV Studios Germany produzieren nun eine deutsche Adaption des Stoffes, geplant zunächst als Zweiteiler mit dem Arbeitstitel "Ein Schritt zum Abgrund". Man führe damit "das klassische Ehedrama in eine neue Dimension", heißt es.

Die Hauptfigur wird in Deutschland Jana heißen und von Petra Schmidt-Schaller verkörpert. Sie ist Jana, die sich gegen eine große Karriere in der Medizin-Forschung in München entschieden hat, aber für ein Leben als Ärztin an der Küste mit ihrer großen Liebe Christian (verkörpert von Florian Stetter). Während sich Christian als Projektentwickler um große Bauvorhaben kümmert, führt Jana ihre eigene Praxis und sichert der Familie ein gutes Einkommen. Doch alles scheint nur perfekt zu sein. Eines Morgens, als Jana ein langes blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich beginnt sie an Christians Treue zu zweifeln, ist aber nicht im Stande, ihren Mann mit dem Verdacht zu konfrontieren. Ihre Souveränität schwindet von Tag zu Tag und das Misstrauen setzt sich fest wie ein bösartiges Geschwür. Letztlich stößt sie auf ein Geheimnis, dessen Ausmaß sie tief erschüttert.

Nach Drehbüchern von Britta Stöckle inszeniert Alexander Dierbach das Thriller-Drama, für das unter anderem auch Johann von Bülow, Anna Loos, Tilo Nest, Tessa Mittelstaedt, Oliver Stokowski sowie Valerie Huber in Husum und Umgebung vor der Kamera stehen. Die Produktion startete bereits im Mai, sie soll daher schon Anfang Juli abgeschlossen sein.

Hinter dem Zweiteiler steht ITV Studios Germany, Christiane Ruff ist die Produzentin. Als Executive Producer zeichnen Joke Kromschröder und Peter Fröhlich verantwortlich. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.