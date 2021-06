am 17.06.2021 - 10:59 Uhr

Der Donnerstagabend bei RTL ist in den kommenden Wochen großen Themenabenden und Dokustücken gewidmet. Im Juni geht es etwa mit Wiederholungen einstiger RTL-Eventmovies um die um’s Leben gekommenen Starfighterpiloten (18. Juni) oder um die Geschichte von Adidas und Puma (25. Juni), begleitet jeweils von Dokumentationen. Im Juli war bereits bekannt, dass sich RTL am ersten Donnerstag des Monats mit dem Leben und Tod von Prinzessin Diana befasst – unter anderem mit einer großen Primetime-Doku "60 Jahre Diana – Wer war sie wirklich?". Zudem ist der 15. Juli, ebenfalls ein Donnerstag für eine große Dokumentation rund um Kanzlerin Angela Merkel reserviert.

Nun hat RTL auch seinen Plan für den Donnerstag dazwischen, also den 8. Juli, verraten. Gezeigt wird dann eine Investigativ-Recherche gezeigt, die im Rahmen einer Live-Studio-Sendung präsentiert wird. RTL-Neuzugang Felix Hutt enthüllt, dass es Grund zum Zweifel an der Darstellung des natürlichen Todes des argentinischen Fußball-Idols Diego Maradone gibt – daher trägt die 20:15-Uhr-Sendung von RTL auch den Titel "War es Mord? Die geheime Todesakte Maradona!".

In der Dokumentation sollen die letzten Tage des Fußballgenies rekonstruiert werden. Das Team um Felix Hutt führe Gespräche mit Freunden und Verwandten aus dem unmittelbaren Umfeld und gelange als erstes Kamera-Team zur abgeschotteten Wohnanlage, in der Maradona in einem Vorort von Buenos Aires verstarb. Erkenntnis der Recherchen sei: Maradona hätte nicht sterben müssen, "sondern hätte bei richtiger Versorgung möglicherweise überlebt", erklärt RTL.

Die eigentliche Dokumentation soll etwa 70 Minuten Sendezeit einnehmen. Insgesamt plant RTL mit einem zweistündigen Special. Aufgefüllt wird also mit Live-Gesprächen im Studio, moderiert von Jana Azizi. Zu Gast sein sollen dann auch der Bruder von Diego, Hugo Maradona, sowie Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos. Tsokos bespielt das RTL-Programm an diesem Abend übrigens auch nach 22:15 Uhr – dann wird nämlich die True-Crime-Sendung "Die Obduktion" gesendet.