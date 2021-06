Noch zwei Monate müssen sich Fans von "Britannia" gedulden, ehe Sky die dritte Staffel seines Originals an den Start bringen wird. Ab dem 26. August laufen donnerstags um 20:15 Uhr je zwei Folgen der achtteiligen Staffel beim Bezahlsender Sky Atlantic. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereit. Dort finden sich auch die ersten beiden Staffeln der Serie.

Die dritte Staffel handelt von Caits (Eleanor Worthington-Cox) Reise als Auserwählte und einer Entscheidung, die sie an die Zukunft ihres vom Krieg zerrissenen Volkes und ihres verwüsteten Landes binden wird. Aulus (David Morrissey) gerät in den Bann einer neuen und dunklen Macht - die von seiner Frau (Sophie Okonedo) ausgeht, während Amena (Annabel Scholey) sich in einer tödlichen Ménage à trois mit den beiden wiederfindet. Divis (Nikolaj Lie Kaas) bekommt einen neuen Job, den er verachtet, und Veran geht in die Unterwelt und sieht die Zukunft

Kreiert wurde "Britannia" von Jez Butterworth, seinem Bruder Tom Butterworth und James Richardson und produziert von Vertigo Films und Neal Street Productions und Sky Studios. Für die dritte Staffel schrieben die Butterworth-Brüder sowie Mackenzie Crook das Drehbuch, Rupert Ryle-Hodges produzierte.