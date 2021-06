"Normal-O-Land" nennt sich der Arbeitstitel einer fünfteiligen episodischen Reihe, die gerade für die ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel gedreht wurde. Unter der Regie von Matthias Thönnissen ("Schlafschafe"), der auch das Drehbuch schrieb, sind Ulrike Arnold, Sylke Verheyen, Massiamy Diaby, Ben Rodrian, Michael Halberstadt und Anton "Fatoni" Schneider darin in wechselnden Rollen zu sehen.

Die Reihe will, so beschreibt es der Sender, die Themen des modernen Lebens im Mockumentary-Stil aufbereiten - "satirisch und mit Sinn fürs Absurde arbeitet". Die Handlung spielt in der fiktiven Stadt Neustadt, in der es alles gibt, was es überall in Deutschland gibt - nur, dass es hier eben noch ein bisschen schräger und skurriler zugeht. In zwölfminütigen episodischen Geschichten erzählt das Ensemble unter anderem von Populismus und modernen Arbeitswelten

"NORMAL-O-LAND" ist eine Produktion der PSSST Film München, Maren Lüthje fungiert als Produzentin, Florian Schneider als Produzent. Wann "Normal-O-Land" den Weg ins Fernsehen schaffen wird, ist bislang noch nicht bekannt.