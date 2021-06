Die Drag Queen Candy Crash präsentiert auf der ProSieben-Webseite ab dieser Woche eine sogenannte "Aftershowparty" im Anschluss an die "Alm"-Folgen. Die Realityshow startet bekanntlich am kommenden Donnerstag und ist dann immer wöchentlich ab 20:15 Uhr zu sehen. Online soll es dann eben mit der Drag Queen, die auch derzeit als Host in einem neuen Joyn-Format zu sehen ist, eine Verlängerung geben. Anders als beim Late-Night-Talk von "Promi Big Brother" setzt man nicht auf eine Sendung im linearen Programm.

Im "Hüttentalk" spricht Candy Crash mit den ausgeschiedenen "Alm"-KandidatInnen über die Herausforderung in 1.680 Metern Höhe: Wie war es, ein Leben wie vor 100 Jahren zu führen? Welches Luxusgut fehlte ihnen am meisten? Was haben sie gelernt? Produziert wird "Die Alm" von RedSeven Entertainment.

Wer am Donnerstag im Anschluss an die Auftaktfolge keine Lust auf die Online-Sendung mit Candy Crash hat, aber dennoch mehr "Alm"-Content will, wird aber übrigens auch im linearen Programm von ProSieben fündig. Direkt im Anschluss geht’s bei "red" nämlich auch um die Realityshow, in dem Magazin will man dann hinter die Kulissen der "Alm" blicken.