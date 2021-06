Mt neuen Daytime-Formaten hat sich ZDFneo in letzter Zeit zurückgehalten. Doch jetzt hat der Spartensender eine neue Idee im Köcher: In Köln wird derzeit die Sendung "Waschen, Schneiden, Leben - Mein neues Ich" produziert, in der es, so beschreibt es der Sender, "um weit mehr als einen neuen Haarschnitt" geht.

Vielmehr stehe der neue Look für einen neuen Lebensabschnitt. Konkret empfangen drei Friseurinnen und zwei Friseure ihre Kundinnen und Kunden, die ihre ganz besonderen Geschichten zu erzählen haben - im persönlichen Gespräch arbeitet die Kundschaft diese Geschichten auf. "Mit viel Einfühlungsvermögen gehen die Schnittkünstler auf sie ein, ermutigen, unterstützen oder trösten sie", heißt es. Mit dem neuen Haarschnitt oder einem neuen Style soll die innere Veränderung dann auch nach außen sichtbar werden.

Produziert wird "Waschen, Schneiden, Leben - Mein neues Ich" von Sony Pictures. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Mitte Juli. Die TV-Ausstrahlung ist für November geplant.