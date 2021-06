Die Diskussion um die von der UEFA untersagte Regenbogen-Beleuchtung der Münchner Allianz-Arena beim EM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Ungarn hat derart hohe Wellen geschlagen, dass immer mehr Unternehmen am Mittwoch Flagge zeigen - darunter auch zahlreiche Fernsehsender. Wer etwa am Mittag das RTL-Magazin "Punkt 12" einschaltete, dürfte vor lauter Regenbogenfarben zwischenzeitlich Probleme damit gehabt haben, Moderatorin Katja Burkard zu erkennen.

"Vielfalt ist Teil unseres Selbstverständnisses. Daher zeigen auch wir heute Flagge. Unsere Sender- und Unternehmensmarken präsentieren sich heute so BUNT, wie wir sind", erklärte die Mediengruppe RTL Deutschland - und färbte die Cornerlogos ihrer Fernsehsender bunt. Neben RTL erstrahlten somit unter anderem auch die Logos von Vox und ntv in den Regenbogen-Farben, aber auch das Toggo-Logo des Kindersenders Super RTL. Auch der Streamingdienst TVNow setzte auf bunte Farben und erklärte auf seiner Startseite: "Vielfalt ist bei uns Programm"-

Bilder: So zeigen Privatsender Flagge

In Unterföhring ging man dagegen nicht so weit wie die Kölner Mediengruppe, färbte aber zumindest das ProSieben-Logo bunt. "Aus guten Gründen" ändere man das Senderlogo, hatte ProSieben bereits am Tag zuvor angekündigt. Weshalb der eigentlich ohnehin bunte Sat.1-Ball am Mittwoch im tristen Grau daherkam, blieb dagegen unklar. An der Führungsetage dürfte es nicht gelegen haben, schließlich ist ProSieben-Chef Daniel Rosemann inzwischen auch für Sat.1 verantwortlich. Allerdings zeigte am Vormittag das "Frühstücksfernsehen" in der unteren linken Bildecke Flagge.

Und auch andere Sender setzten auf Regenbogen: So färbte Sky das Logo von Sky Sport News ebenso bunt wie ViacomCBS die Logos von MTV und Comedy Central. Der Comedysender schickte zudem noch eine weitere Botschaft in die Welt und schrieb in die rechte Ecke: "Für einen bunteren Fußball". Auffällig ist indes, dass die Öffentlich-Rechtlichen im linearen Programm auf derartige Botschaften verzichteten. Weder ARD noch ZDF setzten zunächst auf bunte Logos. Allerdings hat die ARD in die grafische Ankündigung der Live-Übertragung des Deutschlandspiels eine Regenbogen-Flagge integriert - auch das ist ein Statement.