Vor inzwischen 50 Jahren erschien der Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" von Rosa von Praunheim. Der WDR hatte ihn damals beauftragt und nimmt das Jubiläum nun zum Anlass für einen queeren Schwerpunkt in Mediathek und Fernsehen. So wird dieser Film in der ARD-Mediathek angeboten, aber auch im linearen Programm nochmals gezeigt: Am Sonntag, 4. Juli ab 23:30 Uhr. In der Stunde zuvor lädt Bettina Böttinger zum Talk "Queer in 2021".

An ihrem 65. Geburtstag trifft sich Böttinger mit queeren Menschen zum Gespräch und fragt, was sich in den vergangenen 50 Jahren in der Community getan hat und wie tolerant die Gesellschaft heute gegenüber queeren Lebensentwürfen ist. Zu Gast der voraufgezeichneten Sendung sollen unter anderem Moderator Jochen Schropp, die Studentin Hana Corrales und Reality-TV-Teilnehmer Nicolas Puschmann sein. Einen weiteren Talk zeigt der WDR zudem in der folgenden Nacht, direkt im Anschluss an Rosa von Praunheims Film. Es handelt sich dabei um eine Publikumsdiskussion zu dem Film, die 1973 unter der Leitung von Moderator Reinhard Münchenhagen geführt wurde.

Weitere Spielfilme, nämlich "Jonathan" (linear zu sehen in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli ab 0:40 Uhr im WDR) und "Die Geschwister" direkt im Anschluss ab 2:10 Uhr runden die Programmierung ebenso ab wie der Film "Die Mitte der Welt". Dieser ist in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli ab 2:10 Uhr geplant. Alle Filme stehen ab dem 3. Juli auch zum Abruf bereit. Zudem würden sich, betont der WDR, auch Hörfunkprogramme und Online-Angebote des Senders "immer wieder" mit queeren Themen beschäftigen.