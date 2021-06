Drei Ausgaben von "Gottschalk: Nochmal 18!" hat das SWR Fernsehen bislang ausgestrahlt - und eigentlich sollte die vierte am vergangenen Freitag den Weg ins Programm schaffen. Doch der Sender hat seine Pläne noch einmal verworfen und einen neuen Ausstrahlungsrhythmus angekündigt.

Anstelle einer monatlichen Ausstrahlung setzt der SWR fortan auf eine wöchentliche Dosierung. Ab dem 4. August laufen fünf Folgen von "Nochmal 18" jeweils mittwochs um 20:15 Uhr. Die bisherigen Ausgaben waren noch am Freitagabend zu sehen, taten sich dort, unter anderem gegen "Let's Dance", jedoch recht schwer. 820.000 Zuschauer sahen die erste Folge, wenige Wochen später waren es nur noch halb so viele. Die dritte Ausgabe wiederum zählte im Schnitt 610.000 Zuschauer.

Gegenüber T-Online hatte eine SWR-Sprecherin kürzlich erklärt, dass man noch nicht vollends zufrieden ist mit den Quoten. "Die Akzeptanz liegt nach drei Folgen noch hinter unseren Erwartungen zurück", hieß es, auch wenn Gottschalk dem SWR "große Aufmerksamkeit" beschere. "Das Ziel, eine unterhaltsame generationenüberspannende Zeitreise umzusetzen, betrachten wir als erfüllt. An den Rahmenbedingungen, die Akzeptanz zu steigern, arbeiten wir."

Zu den neuen Rahmenbedingungen zählt nun also ein neuer Sendeplatz der Show, in der sich Thomas Gottschalk mit jeweils drei prominenten Gästen an das Jahr erinnert, in dem sie 18 Jahre alt wurden. Produziert wird "Gottschalk: Nochmal 18!" von Bildergarten, das bis vor wenigen Wochen noch als Talpa Germany firmierte.

Ungeachtet der sogenannten "Timetainment-Show" im SWR wird Thomas Gottschalk demnächst auch für das ZDF wieder in die Vergangenheit zurückblicken. So gibt es am Samstag, den 10. Juli um 20:15 Uhr "50 Jahre ZDF-Hitparade - Die Zugabe" zu sehen, zwei Wochen später folgt schließlich "Gottschalks große 90er Show".