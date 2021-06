ZDFneo hat unter dem Titel "Streetfood Challenge" eine neue Sendung für den Vorabend angekündigt. Vorerst hat man aber nur fünf Folgen produzieren lassen. Diese werden ab dem 9. August um 17:45 Uhr ausgestrahlt. In dem Format treten sechs Teams gegeneinander an und zeigen, was sie beim Kochen im Foodtruck draufhaben. Wer am besten kocht, plant und kalkuliert, erzielt den höchsten Profit und schafft es so ins Finale.

Tatsächlich zählt bei dem Format der Profit. Nur die beiden besten Teams in Sachen Wareneinsatz, Portionierung und Preisgestaltung kommen ins Finale und haben so die Chance auf die Siegprämie in Höhe von 3.000 Euro. Der Druck soll derweil von Tag zu Tag steigen, denn pro Runde müssen die Hobbyköche ein Gericht mehr zubereiten und die mögliche Kundenzahl steigt von 50 auf 100. Moderiert wird die "Streetfood Challenge" vom österreichischen Haubenkoch Alexander Kumptner

Darüber hinaus hat ZDFneo jetzt auch angekündigt, wann man die TNT-Comedy-Serie "Andere Eltern" zeigen wird. Dass der Spartensender die Produktion von Lutz Heineking zeigen wird, war schon etwas länger klar. Nun gibt’s auch den Sendetermin: Am Dienstag, den 10. August, gibt es ab 23:15 Uhr die ersten beiden Folgen zu sehen, die weiteren Episoden folgen dann im Wochentakt.

Weil ZDFneo ab dem 11. August aber alle Folgen auf einen Schlag in der Mediathek abrufbar machen will, ist die komplette erste Staffel in der Nacht vom 10. auf den 11. August zu sehen. Staffel zwei zeigt man in der darauffolgenden Nacht, diese Folgen gibt's danach auch in der Mediathek. Alle Folgen sollen auch auf dem "regulären", linearen Sendeplatz ausgestrahlt werden.