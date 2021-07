am 01.07.2021 - 11:23 Uhr

"Krass Schule" führt RTLzwei bekanntlich nicht fort, die nächste Soap fürs Nachmittagsprogramm ist aber bereits auf dem Weg: Odeon Entertainment, eine Tochter der Leonine Studios, arbeitet für RTLzwei an "Echt Fame", wovon zunächst 20 Folgen produziert werden, die noch in diesem Jahr zu sehen sein sollen. Den Impuls für das neue Format gaben dabei die beiden YouTube-Stars und Webvideo-Produzenten Jonas Ems und Jonas Wuttke.

Zur Story: "Echt Fame" begleitet Nini, die ihr behütetes Leben vor den Toren Münchens verlässt, um nach Berlin zu ziehen, wo sie ein Praktikum in einer Influencer-Agentur absolviert. Dort taucht sie in die Welt von Filter, Fame und Followern ein. Dabei zeigt die Soap sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten des Daseins als Content Creator. Schon bald ist Nini, der Umweltschutz ein besonderes Anliegen ist und die hinter die Fassade der glitzernden Frames und Filter-Bubbles blicken will, im Zentrum der Aufmerksamkeit - online wie offline.

Zahlreiche Influencerinnen und Influencer sind als Gaststars mit an Bord - und sollen idealerweise auch gleich ihre Fans als Publikum zu dem neuen Format mitbringen. Mit an Bord sind beispielsweise Rick Azas, der es auf TikTok auf 4,6 Millionen Followerinnen und Follower bringt, Marvin Holm (2,3 Millionen Follower auf TikTok), Nathan Goldblat (1,9 Millionen Follower auf TikTok), Alex Freerun (1,5 Millionen Follower auf TikTok), Fabian Baggeler (1,2 Millionen Follower auf TikTok) sowie Charry Dakota (über 300.000 Follower auf Instagram). Zum Hauptcast gehören Lea Mirzanli, Joana Leona Lutiq, Antonia Pruy, Damian Hasan Orgun und Rick Azas.

Martin Schneider, Geschäftsführer von Odeon Entertainment: "Die Produktion von 'Echt Fame' läuft bereits auf Hochtouren. Wir freuen uns sehr, dieses neue, innovative Format für RTLzwei umzusetzen. Das Format vereint zwei komplementäre Auswertungswelten miteinander und hat so das Potenzial die Sehgewohnheiten der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer perfekt zu bedienen - linear und on Demand. RTLzwei versteht diese Zielgruppe sehr genau, umso mehr blicken wir mit Spannung und Vorfreude auf die Ausstrahlung in diesem Jahr."

Gerhard Putz, Leiter Digital Creative RTLzwei: "Mit 'Echt Fame' produziert RTLzwei einmal mehr eine frische Soap, die den Zeitgeist und die junge Zielgruppe im Blick hat. Gemeinsam mit profilierten Influencerinnen und Influencern und auf Basis der Serienidee von Jonas Ems und Jonas Wuttke, ist es uns gelungen, ein neues Serienformat zu kreieren, das neben der linearen Ausstrahlung auch auf allen digitalen Kanälen wie TVNow, YouTube, TikTok und Instagram stattfindet."