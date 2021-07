Im Februar bestätigte Sky erstmals gegenüber DWDL.de, dass man unter dem Titel "Die Wespe" an einer neuen Serie arbeitet. In der Hauptrolle wird Florian Lukas zu sehen sein, Gaumont produziert. Nun sind die Dreharbeiten für die sechs Folgen abgeschlossen worden, insgesamt 42 Drehtage hat man für die Produktion benötigt.

Im Mittelpunkt der Serie steht Dartprofi Eddie (Florian Lukas), der in einer Krise steckt. Ruhm weg, Geld weg, Frau weg und die körperliche Fitness lässt auch mehr als zu wünschen übrig. Jetzt erfolgt die Quittung: Ziehsohn Kevin (Leonard Scheicher) hat ihn in der deutschen Rangliste überholt und Manu (Lisa Wagner), Eddies Ehefrau, hat auch langsam die Schnauze voll. Beim nächsten Turnier platzt dann die Bombe: Eddie wird von Kevin am Dartboard gedemütigt und findet heraus, dass Manu eine Affäre hat. Eddie sieht rot, es kommt zur wilden Verfolgungsjagd, Dartpfeile fliegen durch die Luft - und Eddie kassiert ein lebenslängliches Spielverbot. Danach zieht Eddie in die Laube seines besten Kumpels Nobbe (Ulrich Noethen), seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Dart-Profi mit Alkoholproblemen. Aber Eddie will zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass er nicht umsonst "die Wespe" genannt wird.

Idee und Drehbücher stammen von Jan Berger, die Regie führte Hermine Huntgeburth und als Kameramann fungierte Sebastian Edschmid. Neben den genannten Schauspielerinnen und Schauspielern wird auch Sahin Eryilmaz in "Die Wespe" zu sehen sein. Produzenten der Serie sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt. Den Schnitt übernehmen Eva Schnare und Janina Gerkens. Ausführender Produzent seitens Sky ist Quirin Schmidt. Gefördert wird das Projekt von der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem Medienboard Berlin Brandenburg.

Quirin Schmidt, Executive Producer Sky, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass die Dreharbeiten zu unserem neuen Sky Original erfolgreich beendet werden konnten. Hermine hat Jans Vision dieser charmanten Underdog-Geschichte mit sehr viel Kreativität und Einfühlung umgesetzt. Jetzt freuen wir uns auf den Schnitt und sind gespannt zu sehen, ob Eddie 'Die Wespe' Frotzke sein ersehntes Comeback feiert und endlich wieder auf der großen Dart-Bühne zusticht. Oder vielleicht doch an seiner Schlitzohrigkeit scheitert!"

"Das Feingefühl mit dem Hermine und die Darsteller diese individuellen Figuren auf den Bildschirm gebracht haben, ist wirklich beeindruckend", ergänzt Andreas Bareiss, Senior Executive Producer Gaumont. "Umso mehr sind wir nun alle auf das Endergebnis gespannt: Wenn mit Musik und Special Effects diese ganz besondere Atmosphäre des Darts vollends zum Leben erweckt ist, wird sich auch noch der letzte Zuschauer in diese unvergleichliche Welt verlieben."

Wann genau "Die Wespe" zu sehen sein wird, ist derzeit aber noch unklar. Noch hat Sky keinen Sendetermin angekündigt.