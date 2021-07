Das ZDF hat einen Termin für das Abschlusskonzert bekanntgegeben, das man im Rahmen der Reihe "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant hatte. Die von Annette Frier moderierten Sendung vereinte Menschen mit Demenz, gemeinsam sang man und probte für ein großes Abschlusskonzert - das konnte wegen der Corona-Pandemie aber nicht wie geplant stattfinden.

Nun hat das ZDF bekanntgegeben, dass man das Konzert am Dienstag, den 10. August ab 23 Uhr ausstrahlen wird. Die Dreharbeiten seien unter Beachtung der Corona-Maßnahmen umgesetzt, worden, heißt es vom Sender. Gedreht wurde zusammen mit dem Kölner Kammerorchester in der Kölner Philharmonie, die Leitung beim Konzert hatte Tobias Hebbelmann inne. Die an Demenz erkrankten Personen sangen beim Abschlusskonzert für ihre Familien sowie Freundinnen und Freunde. In den Monaten vorher wurde, fernab von Kameras, zu Hause weitere geprobt.

Ab dem 3. August will das ZDF noch einmal alle Folgen seines "Demenz-Chors" in der Mediathek zum Abruf bereitstellen. Aus Quotensicht war die Sendung 2020 zwar kein Erfolg, das ZDF erhielt aber viel Kritikerlob - auch von DWDL.de. "Öffentlich-rechtlich at its best", titelten wir damals. Im Schnitt kamen die vier Ausgaben bei der linearen Ausstrahlung damals auf 1,48 Millionen Zuschauer. Über den musikalischen Aspekt hinaus wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem von einem Team der Goethe-Universität Frankfurt/Main wissenschaftlich begleitet. Das Ergebnis: Singen steigert die Lebensfreude. Produziert wurde das Format von Tower Productions.