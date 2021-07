Während in der ARD gerade über die zukünftige Positionierung der Politmagazine diskutiert wird, geht "Monitor" neue Wege - und zwar in Form einer Kooperation mit der "Carolin Kebekus Show". Diese wird sich in ihrer Ausgabe am Donnerstag mit dem Thema Ernährung beschäftigen und am Beispiel von Zucker die Kennzeichnung von Lebensmitteln unter die Lupe nehmen.

© WDR/btf

Produziert wird die "Carolin Kebekus Show" von der bildundtonfabrik in Zusammenarbeit mit Unterhaltungsflotte TV. Die bisher gezeigten Ausgaben der zweiten Staffel verzeichneten im Schnitt etwas mehr als eine Million Zuschauende sowie durchschnittlich sieben Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In der ARD-Mediathek steht die Show jeweils schon vor der Ausstrahlung zum Abruf bereit.