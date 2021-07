Vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass Aline Abboud demnächst die "Tagesthemen" moderieren wird. Sie vertritt künftig regelmäßig Caren Miosga und Ingo Zamperoni. Und nun ist auch klar, wann sie ihren ersten Einsatz im Nachrichtenmagazin hat: Am Samstag, den 4. September, präsentiert Abboud erstmals die Sendung. Das hat der zuständige NDR jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt.

Die 33-jährige Abboud folgt auf Pinar Atalay, die zuletzt zu RTL gewechselt war. Beim Privatsender wird Atalay demnächst unter anderem in direkte Konkurrenz zu ihrem bisherigen Arbeitgeber stehen (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus soll die Journalistin am 29. August auch gemeinsam mit Peter Kloeppel ein Wahl-Triell moderieren.

Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Sie studierte Arabistik in Leipzig, Beirut und Istanbul. Sie kommt vom ZDF, wo sie seit 2016 Redakteurin der Nachrichtensendung "heute" war und zudem "heuteXpress" moderierte. 2018 übernahm sie als Reporterin die Rubrik "außendienst" im "auslandsjournal" und 2019 die Moderation des Funk-Formats "Die da oben!". Für Arte hat Abboud darüber hinaus die Dokumentation "Und jetzt Wir" produziert.

In den kommenden Wochen werden bis zum Start von Abboud weitere Personen vertretungsweise die "Tagesthemen" präsentieren. Der NDR bestätigt gegenüber DWDL.de, dass das Moderationsteam vorübergehend von Susanne Stichler und Helge Fuhst unterstützt wird. Beide haben Zamperoni und Miosga schon bislang mehrmals vertreten, so wird es auch in den kommenden Wochen sein. Stichler moderiert eigentlich das "Nachtmagazin", die "Tagesschau" am Nachmittag und bei tagesschau24. Fuhst ist Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell und Leiter der "Tagesthemen".