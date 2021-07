Als RTL im Frühjahr ankündigte, ein tägliches Nachrichtenmagazin mit Jan Hofer für das Hauptabendprogramm entwickeln zu wollen, war das Erstaunen in der Branche groß. Einerseits, weil man Jan Hofer nach seinem Abschied von der "Tagesschau" eigentlich im Ruhestand wähnte, und andererseits, weil der Start einer solchen Sendung einen gehörigen Umbau des seit Jahrzehnten gelernten Programmablaufs nach sich ziehen würde.

Tatsächlich hat der Kölner Privatsender, der den Magazin-Bereich mit einem verlängerten "Punkt 12", einer neuen Nachrichtensendung am Nachmittag und einer zweiten "Explosiv"-Ausgabe gerade auch abseits der Primetime massiv ausbaut, aus dem Sendeplatz der neuen Sendung bislang ein Geheimnis gemacht. Doch nun steht fest: Mit "RTL Direkt", wie das Magazin heißen wird, wagt RTL im Vorfeld der Bundestagswahl den direkten Angriff auf die "Tagesthemen".

Nach DWDL.de-Informationen soll "RTL Direkt" ab dem 16. August jeweils montags bis donnerstags um 22:15 Uhr und damit in unmittelbarer Konkurrenz zum Nachrichtenmagazin der ARD ausgestrahlt werden, das jedoch bereits seit mehr als vier Jahrzehnten etabliert ist. Wie ernst es RTL ist, zeigt auch die Tatsache, dass neben dem langjährigen "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer auch noch ein weiteres ehemaliges Nachrichten-Gesicht der ARD durch "RTL Direkt" führen wird: Im Laufe des Jahres wird nach Informationen von DWDL.de auch die gerade verpflichtete Pinar Atalay als Moderatorin einsteigen und gegen die "Tagesthemen" antreten, die sie noch bis vor wenigen Wochen selbst präsentierte.

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Stephan Schmitter

Umbau des RTL-Programmschemas

Doch nicht nur das Duell mit den "Tagesthemen" verspricht Spannung, immerhin werden mit dem Start von "RTL Direkt" spürbare Veränderungen im abendlichen Programmschema des Privatsenders einhergehen. Das neue, rund 20-minütige Nachrichtenmagazin wird sowohl "Extra" am Montag als auch "Stern TV" am Mittwoch auf spätere Sendeplätze drängen. Dienstags und donnerstags ist RTL zu später Stunde aktuell ohnehin nicht stark aufgestellt, dort sind in der Regel bislang nur Wiederholungen zu sehen. Hier werden sich die Verantwortlichen wohl eher einen zusätzlichen Einschaltimpuls durch "RTL Direkt" erhoffen - ähnlich wie es dem ZDF fast jeden Abend mit dem "heute-journal" gelingt.

Unterscheiden soll sich "RTL Direkt" von den etablierten Formaten der Öffentlich-Rechtlichen indes nicht zuletzt durch einen potenziellen Standortvorteil. Denn während das "heute-journal" in Mainz und die "Tagesthemen" in Hamburg weit weg sind vom Ort, an dem in Deutschland die große Politik gemacht wird, soll "RTL Direkt" aus Berlin gesendet werden. Dort, genauer gesagt im RTL-Hauptstadtstudio, findet derzeit nach DWDL.de-Informationen ein umfangreicher Studio-Umbau statt, um Jan Hofer und Pinar Atalay ab Mitte August ins rechte Licht zu rücken.