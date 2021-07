am 08.07.2021 - 19:32 Uhr

Nele Würzbach wird "Bild" und Axel Springer verlassen, das hat sie bei auf ihrem Instagram-Kanal angekündigt. Nach sieben "extrem spannenden und lehrreichen Jahren" habe sie schon vor einiger Zeit gekündigt. "Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen", so die Journalistin, die in den vergangenen Jahren oft als Moderatorin der "Bild Live"-Sendungen zu sehen war.

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, weitet "Bild" sein Bewegtbildangebot derzeit doch stark aus. Am 22. August soll der lineare TV-Sender der Zeitung starten (DWDL.de berichtete). Eine "neue Art von Fernsehen" hat Claus Strunz, Programm-Chef und Mitglied der Chefredaktion, angekündigt. Auskommen muss man dann aber eben ohne Nele Würzbach. Die Journalistin präsentierte an diesem Donnerstag erst eine "Bild Live"-Sendung. "Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein", kündigte sie nun zudem an. Wann genau sie aus dem Unternehmen aussteigt, ist unklar.

Keine Informationen gibt’s auch darüber, was Würzbach nach ihrer Zeit bei "Bild" machen wird. In ihrem Statement bei Instagram sagte sie, dass sie noch nicht wisse, was komme. "Noch habe ich keinen anderen Plan." Würzbach hat 2014 bei der "Bild" als freie Journalistin angefangen, danach arbeitete sie unter anderem auch für die "B.Z." und machte zwischen 2016 und 2018 ein Volontariat bei Axel Springer. Seit Mitte 2018 fungierte sie als "Bild Live"-Moderatorin. Auch bei der XXL-Sondersendung anlässlich der US-Präsidentschaftswahl war Würzbach im November des vergangenen Jahres zu sehen. Zusammen mit Kai Weise moderierte sie die mehrstündige Sendung aus dem Wahlstudio, das aussah wie das Oval Office im Weißen Haus.