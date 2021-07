Für einen Shitstorm gesorgt hat RTL-Moderatorin Katja Burkard. In der Donnerstagsausgabe des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12" hatte sie während eines Talks auf Mallorca mit Moderatorin Roberta Bieling und der aus "Goodbye Deutschland" (Vox) bekannten Oksana Kolenitchenko über häufiges Umziehen gesprochen. Burkard sagte, mit kleineren Kindern könne man häufig umziehen, mit älteren Kindern "is' nix mehr mit Zigeunerleben, so ungefähr."

Für diese Aussage hat sich Burkard nun entschuldigt. "Ich habe ein Wort benutzt, mit dem ich Roma und Sinti beleidigt habe. Das darf natürlich nicht passieren und ich kann es mir auch nicht erklären", schrieb die langjährige RTL-Mittagsmoderatorin nun auf ihrem Instagram-Kanal. Es tue ihr aufrichtig leid, erklärte Burkard. Weil es ihr am Herzen liege, "das zu klären", kündigte sie zudem an, dass "Punkt 12" in der kommenden Woche das Thema Alltagsrassismus aufgreifen werde.

"Ich will das auch für mich aufarbeiten und besser verstehen", schloss Burkard ihren Instagram-Post. Seit einigen Tagen sendet RTL das Mittagsmagazin "Punkt 12" eine Stunde länger, nun also bis 15 Uhr. Die Quoten schwankten dabei ein wenig. Während die Ausgaben am Montag, Dienstag und Freitag mit im Schnitt über 14 Prozent gut unterwegs waren, landete "Punkt 12" am Mittwoch und Donnerstag knapp unterhalb der Zehn-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen.