am 13.07.2021 - 12:06 Uhr

Vor wenigen Wochen beim US-Sender HBO angelaufen, hat Sky jetzt die Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Betty" in Aussicht gestellt. Nachdem die erste Staffel Ende vergangenen Jahres noch bei Sky Atlantic zu sehen war, werden die neuen Folgen nun beim zwischenzeitlich gestarteten Sender Sky Comedy an den Start gehen. Gezeigt wird "Betty" ab dem 25. August jeweils mittwochs um 23:00 Uhr in Doppelfolgen. Darüber hinaus steht die Serie auch bei Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereit. Ab dem 26. Juli werden dort auch noch einmal alle Folgen der ersten Staffel zur Verfügung gestellt.

"Betty" basiert auf dem Indie-Film "Skate Kitchen" von Crystal Modelle, die auch für die sechsteilige Serienversion verantwortlich zeichnet, und erzählt von diversen Mädchen, die sich in einer Gruppe zusammenschließen, um sich gemeinsam gegen die überwiegend männlich orientierte Skaterwelt New Yorks behaupten wollen. In den Hauptrollen sind Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell, und Rachelle Vinberg zu sehen, die auch bereits im Film "Skate Kitchen" mitwirkten. "Betty" ist seit den 1980ern ein Ausdruck für Skaterinnen, aber auch für Mädchen, die im Skatepark sitzen und den Jungs zusehen.

In der zweiten Staffel dreht sich für die fünf Protagonistinnen alles ums Erwachsenwerden sowie das Frausein im Speziellen und die vielen Herausforderungen, die das alles mit sich bringt. Während Janay (Dede Lovelace), Honeybear (Moonbear), Kirt (Nina Moran), Indigo (Ajani Russell) und Camille (Rachelle Vinberg) durch den Druck des Erwachsenseins navigieren, müssen sie sich auch mit der grassierenden Pandemie, die New York City im Jahr 2020 fest im Griff hat, auseinandersetzen.